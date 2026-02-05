好難賣！全台委售比曝 這都每百戶求售只有16戶賣掉

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
2025年買氣低落，住商機構統計實價登錄與各大銷售平台資料，全台2025年委售比僅22.9%，象徵去年每100戶掛網銷售的物件，僅約23戶能順利成交。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，全台房價居高不下，加上銀行限貸令發酵，讓買方態度轉趨保守，導致市場去化速度顯著放緩。

委售比是指成交物件數量占各平台委售物件數量之比例，意味著每百戶中，成功銷售的戶數，該數值越高，代表買氣熱絡，反之則代表市場去化趨緩。

根據數據，全台2025年委售比22.9%，較前一年大幅滑落13.4個百分點，顯示去化難度顯著提升。綜觀七都表現，以大新竹年減18.7個百分點最多，2025年委售比僅剩19.2%。

賴志昶分析，新竹地區過去受惠於科技園區題材，房價漲勢凌厲，近期受限貸等因素衝擊，買方追價意願降低，加上區域屋主多為高資產族群，賣方降價意願亦不高，在買賣雙方對價格仍未有共識之下，致使區域買氣衰退。

另值得關注的是，台中市委售比僅15.9%，每百戶委售，只有16戶賣掉，是七都中去年交易動能最為疲弱區域。

住商不動產中區協理賴萬分析，台中市近年來重劃區議題濃厚，包括七期、十四期、水湳經貿園區、十三期等近期都屬建商推案重鎮，擁有龐大待售量體。

在過去景氣好時，供給能被投資與置產需求消化，惟隨著央行信用管制與限貸令齊發，投資風氣散去，僅剩在地客群支撐，在供給大於需求的情況下，台中房市觀望氛圍更顯濃厚。

賴志昶認為，市場觀望氛圍濃厚主因有二，一是銀根緊縮，2025年有銀行滿水位狀況與嚴格的信用管制，直接衝擊買方的購買意願。

二是價格認知差距擴大，屋主惜售氛圍濃厚，加諸買方追價意願有限，導致成交期拉長，量能自然萎縮。

他表示，在此情況之下，屋主應趁早調節資產，定價策略需更務實，只求落袋為安；至於買方，在物件選擇增加情況下，購屋人握有較大議價籌碼，房市歷經十年大多頭，難得轉往買方市場，積極看屋並大膽出價，有望能以「甜甜價」找到理想好宅。

全台二手市場委售成交比。（表／住商機構提供）
市場 台中 買氣
