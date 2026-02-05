快訊

銀價急漲掀套幣搶收潮 央行生肖紀念幣「一天一價」

威力彩今上看9.7億！4生肖財運爆發必需試試手氣 過年前搶當富翁

高雄預售豪宅2025年竟「0成交」！網酸：4000萬不如買透天

台塑集團7家企業獲CDP雙A評等 歷年最佳成績

中央社／ 台北5日電

全球權威環境評選機構CDP（碳揭露專案）近日公布2025年度評等結果，台塑集團旗下包括台塑、南亞、台化、南亞科、南電、福懋、福懋科等7家公司，同時獲「氣候變遷」與「水安全」雙A最高評等，創下歷年最佳成績。

台塑企業安衛環中心資深副總經理黃溢銓表示，在全球超過2.2萬家受評企業中，僅172家企業獲得雙「A」，其中台灣有20家，台塑集團就包辦其中7家，表現亮眼。

在氣候變遷揭露方面，台塑集團有7家公司取得A級評等。台塑企業表示，主要歸功於4大核心優勢，包括明確的治理架構、前瞻的風險評估、完整的目標設定，和具體的減碳成效。

另外在水安全領域，台塑集團旗下9家上市公司，更有8家公司取得A級評等。台塑企業表示，集團每年持續進行水足跡盤查及查證，並系統性強化水風險辨識，將水資源盤查、管理措施與減量目標進行連動，另持續優化水資源回收技術，以高回收率實現「1滴水循環使12.9次」的節水成效，展現高度科學管理能力，獲得國際肯定。

黃溢銓表示，推動節能減排循環經濟最大的受益者就是企業本身。透過原料減量、能源優化與環境保障，不僅能創造有形與無形的收益，更能間接造福社會與地區繁榮。

未來台塑集團將持續深化AI發展與研發，積極培育AI、大數據、雲端運算人才，應用於優化產銷、提升品質與減少能耗，藉此厚植競爭力並配合國家減碳政策，朝淨零排放目標努力。

台塑集團 南亞科 氣候變遷
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

元創精密擬併購國瑞能源

高碳排企業難轉型 環團點名台泥、中鋼

黨政軍條款解套 露曙光

遠東新永續成效 國際肯定

相關新聞

好市多充電站無預警降價！充電費每度8元下殺5.5元、聯名卡雙重回饋

好市多（Costco）針對年節期間調整會員福利，宣布自2月5日至2月28日推出電動車充電優惠方案，全台充電站每度電費由原...

比101長！聯聚玉衡36米逆打鋼柱立柱 高雄運至台中花48小時

台中最高住宅「聯聚玉衡大廈」，近日完成鋼構立柱，聯聚表示，第一根鋼構逆打鋼柱長達36公尺、重60噸，約十層樓高，僅能於深...

「聯聚玉衡」36米鋼構立柱就位 改寫台灣住宅工程紀錄

中部豪宅一哥聯聚建設宣布，旗下指標豪宅案「聯聚玉衡大廈」完成鋼構立柱。此案總樓高達51層，堪稱台中市最高住宅，而36米鋼...

房市春天從新北出發？代銷龍頭：新案只有穩定或更好

捷運萬大線中和連城錦和站聯開案「大同新紀元」去年一月開賣，短短一年賣出700多戶，銷售突破一百億元，榮登熱銷第一名，個案...

強者恆強！北台灣10大建商曝 寶佳、元利建設再度稱霸冠亞軍

北台灣2025年十大建商出爐，據住展雜誌統計，10大建商住宅推案量共3,510.3億元，相比2024年減少1,238億元...

北台十大建商老神在在 2025總推案量仍勝2023

住展雜誌統計北台灣十大推案建商依序為寶佳、元利、愛山林、新潤、茂德、漢皇、麗寶、璞園、馥華、湯泉、國泰，推案量介於120...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。