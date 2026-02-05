快訊

越南富國島旅行團292人被丟包 年代旅遊負責人涉詐欺獲不起訴

肉舖師傅最愛卻被低估的部位 內行人教你學會挑選「窮人的肋眼」

職棒史上第一人！從奧運銀牌變成新竹市副市長 林琨瀚讓三商虎迷印象深刻

房市春天從新北出發？代銷龍頭：新案只有穩定或更好

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
「大同新紀元」4日舉行上樑典禮。圖／業者提供
「大同新紀元」4日舉行上樑典禮。圖／業者提供

捷運萬大線中和連城錦和站聯開案「大同新紀元」去年一月開賣，短短一年賣出700多戶，銷售突破一百億元，榮登熱銷第一名，個案4日舉行上樑典禮，預計2028年完工。

負責銷售的海悅總經理王俊傑表示，大同新紀元在房市逆風中，保持順銷，一來是基地條件佳，二來中永和人口稠密，新案供給給少，購屋需求強，只要個案好好規劃，市場反應都不錯。

他表示，雖然政府重手打房，但目前新北推案市況只有「穩定」或是「更好」。

主要是新北市基礎建設到位，加上新北人口和台北人口有很高重疊率，許多人選擇新北定居，台北工作，新北擁有龐大的自住購屋需求，因此受政策影響起伏沒有太大。

另外，新北市房價相對台北便宜，是購屋族相對可以負擔的區域，因此房市表現也較穩定。

對於房市去年凍了一年，今年是否春暖花開，出現小陽春？王俊傑表示，政府沒有鬆口下，現在有小花小花開就很好了，不敢有太多的期待。

「大同新紀元」由大同資產開發投資興建，基地面積約5,255坪，規劃4棟30到32層大樓，可售戶約1,000戶，目前價登錄已登錄戶數達713戶，成交價落在每坪73到92萬元間，均價約78萬元。

業者表示，「大同新紀元」為捷運聯開案，未來住戶下樓就能快速進站，3站即可進北市，並可換乘淡水信義線到台北雙星特區、台北101，以及松山新店線往公館、西門。

個案除了有介於30～40坪的主力產品，另有符合首購18坪的入門規格，在2025年引發市場熱烈迴響，成為中和自住、換屋和置產族首選。

海悅總經理王俊傑。記者游智文／攝影
海悅總經理王俊傑。記者游智文／攝影

台北101 大同 房市
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

盤點餘裕空間 新北活化2600間校園空間、提供托育、樂齡服務

影／新北馬崗潮間帶突現大批死魚 疑有人下毒里長嘆「恐怖啊！」

蘇巧慧第一波文宣發布 藍支持者：快看不到車尾燈了！

參選新北 黃國昌揮毫「一馬平川」

相關新聞

好市多充電站無預警降價！充電費每度8元下殺5.5元、聯名卡雙重回饋

好市多（Costco）針對年節期間調整會員福利，宣布自2月5日至2月28日推出電動車充電優惠方案，全台充電站每度電費由原...

比101長！聯聚玉衡36米逆打鋼柱立柱 高雄運至台中花48小時

台中最高住宅「聯聚玉衡大廈」，近日完成鋼構立柱，聯聚表示，第一根鋼構逆打鋼柱長達36公尺、重60噸，約十層樓高，僅能於深...

「聯聚玉衡」36米鋼構立柱就位 改寫台灣住宅工程紀錄

中部豪宅一哥聯聚建設宣布，旗下指標豪宅案「聯聚玉衡大廈」完成鋼構立柱。此案總樓高達51層，堪稱台中市最高住宅，而36米鋼...

房市春天從新北出發？代銷龍頭：新案只有穩定或更好

捷運萬大線中和連城錦和站聯開案「大同新紀元」去年一月開賣，短短一年賣出700多戶，銷售突破一百億元，榮登熱銷第一名，個案...

強者恆強！北台灣10大建商曝 寶佳、元利建設再度稱霸冠亞軍

北台灣2025年十大建商出爐，據住展雜誌統計，10大建商住宅推案量共3,510.3億元，相比2024年減少1,238億元...

北台十大建商老神在在 2025總推案量仍勝2023

住展雜誌統計北台灣十大推案建商依序為寶佳、元利、愛山林、新潤、茂德、漢皇、麗寶、璞園、馥華、湯泉、國泰，推案量介於120...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。