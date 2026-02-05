房市春天從新北出發？代銷龍頭：新案只有穩定或更好

捷運萬大線中和連城錦和站聯開案「大同新紀元」去年一月開賣，短短一年賣出700多戶，銷售突破一百億元，榮登熱銷第一名，個案4日舉行上樑典禮，預計2028年完工。

負責銷售的海悅總經理王俊傑表示，大同新紀元在房市逆風中，保持順銷，一來是基地條件佳，二來中永和人口稠密，新案供給給少，購屋需求強，只要個案好好規劃，市場反應都不錯。

他表示，雖然政府重手打房，但目前新北推案市況只有「穩定」或是「更好」。

主要是新北市基礎建設到位，加上新北人口和台北人口有很高重疊率，許多人選擇新北定居，台北工作，新北擁有龐大的自住購屋需求，因此受政策影響起伏沒有太大。

另外，新北市房價相對台北便宜，是購屋族相對可以負擔的區域，因此房市表現也較穩定。

對於房市去年凍了一年，今年是否春暖花開，出現小陽春？王俊傑表示，政府沒有鬆口下，現在有小花小花開就很好了，不敢有太多的期待。

「大同新紀元」由大同資產開發投資興建，基地面積約5,255坪，規劃4棟30到32層大樓，可售戶約1,000戶，目前價登錄已登錄戶數達713戶，成交價落在每坪73到92萬元間，均價約78萬元。

業者表示，「大同新紀元」為捷運聯開案，未來住戶下樓就能快速進站，3站即可進北市，並可換乘淡水信義線到台北雙星特區、台北101，以及松山新店線往公館、西門。