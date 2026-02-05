TOYOTA 2026 全球夢想車創意繪畫大賽徵件倒數中

讓孩子的想像力成為寒假最好的禮物，TOYOTA邀請家長們利用假期，陪伴孩子一起拿起畫筆，將腦海中的夢想車畫出來，讓想像力啟動未來。

「2026 TOYOTA全球夢想車創意繪畫大賽」自2004年創辦，至今已來到第19屆，鼓勵學童以無限想像力描繪心目中的未來交通工具，現正進入倒數徵件階段，2/23(一)報名截止。

TOYOTA再次邀請全台 15 歲(含)以下的兒童與青少年踴躍參賽，成功晉級世界大賽決賽並獲獎之得獎者個人可獲得5,000美元獎學金、得獎者學校則可獲得10,000美元的高額獎學金，入圍世界大賽之未得獎者個人亦可獲得3,000美元獎學金，鼓勵小藝術家們盡情揮灑自己的想像力，敬請把握時間踴躍參加。

在去年的熱烈迴響下，全台共超過2.5萬件作品參賽，更首次由兩位台灣學童在世界大賽中雙雙獲得「最佳入圍獎」，各獲得3,000美元獎學金，為台灣創下難得佳績。TOYOTA期望透過此賽事，不斷激發孩子的無限想像力，創造更美好的未來移動生活。

今年，TOYOTA特別邀請人氣親子插畫家Mia林孜育共同響應，攜手支持兒童藝術創作與想像力扎根。同時，完成報名即可獲得《TOYOTA夢想車 雄獅12色蠟筆》一分送完為止。特別的是，本次首度推出「車主限定報名禮」：凡為TOYOTA車主子女並完成報名者，即可獲得升級報名禮《TOYOTA QQ迴力車》限前300名，迴力車如贈完將改贈以雄獅12色蠟筆，報名禮均數量有限，送完為止。此外，若全國賽金獎或銀獎獲獎者為「團體報名」，除了獲獎者本人可獲得圖書禮券$1,000元及獎狀外，該團體亦可額外獲得圖書禮券$2,000元一份，鼓勵小小藝術家們邀同學好友一起參賽、創意加倍。