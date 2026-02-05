快訊

升等爭議／教授遭評鑑綁架 被迫年年申請國科會補助

新銳野戰資通系統接裝 陸軍用30年老悍馬當載台惹議

台積電熊本二廠改生產3奈米 日本官房長官：符合政府戰略目標

民航局力推永續航空轉型 華航SAF示範航班獲國際肯定

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

國際民航組織（ICAO）早已確立航空業於2050年達成淨零排放的共同目標。我國也在2050淨零碳排路徑下持續推進。為達成淨零目標，交通部民航局也積極鼓勵國籍航空向永續運輸邁進。其中，中華航空今年於第四屆天合聯盟 SkyTeam「航空飛行挑戰（The Aviation Challenge, TAC）」中，以首度於台灣示範添加40% SAF航班的實績，榮獲「組織轉型獎—永續航空燃油轉型影響獎」，並入圍年度開創者獎與年度團隊獎，展現我國航空業在永續轉型上的國際能見度。

本屆航空飛行挑戰共有全球22家航空公司、逾80個航班參與，為歷年規模最大，聚焦航線優化、維修改善、減重措施及SAF應用等減碳作為。華航示範航班以A350-900執飛桃園往返曼谷航線，出發航段攜手台灣中油公司推動在地SAF應用，回程則向泰國供油商採購SAF，展現跨國供應鏈協作成果，並同步導入低碳餐飲與環保機上用品，落實全流程減碳。

華航今年獲頒「永續發展獎」，表彰其於2025年4月率先在高雄、松山出發航班導入SAF，創下國內試行計畫中最高添加紀錄；同時在桃園國際機場公司永續行動競賽中獲企業組特優獎，於氣候變遷減緩、極端天氣調適、一次性塑膠減量與作業電子化等面向持續精進。

交通部次長林國顯先前也表示，去年4月在台塑、中油及多家國籍航空共同參與下，SAF已於台北及高雄航站正式啟用，象徵台灣航空業減碳標準與國際接軌。未來仍期盼擴大國內製造與進口量能，完善供應體系，協助航空產業穩健邁向淨零目標。

永續 航空業 減碳 華航
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

SkyTeam航空飛行挑戰賽 華航奪永續航空燃油轉型獎

航空業歐洲線戰局升溫 星宇8月1日首航布拉格 華航、長榮航也加碼布局

經部砸錢補助特定工廠轉型 預計300家業者受惠

企業忽視環團氣候評比 有39%投資人在意

相關新聞

好市多充電站無預警降價！充電費每度8元下殺5.5元、聯名卡雙重回饋

好市多（Costco）針對年節期間調整會員福利，宣布自2月5日至2月28日推出電動車充電優惠方案，全台充電站每度電費由原...

強者恆強！北台灣10大建商曝 寶佳、元利建設再度稱霸冠亞軍

北台灣2025年十大建商出爐，據住展雜誌統計，10大建商住宅推案量共3,510.3億元，相比2024年減少1,238億元...

北台十大建商老神在在 2025總推案量仍勝2023

住展雜誌統計北台灣十大推案建商依序為寶佳、元利、愛山林、新潤、茂德、漢皇、麗寶、璞園、馥華、湯泉、國泰，推案量介於120...

航空業歐洲線戰局升溫 星宇8月1日首航布拉格 華航、長榮航也加碼布局

航空業歐洲線戰局升溫，星宇將首度飛進歐洲，根據布拉格機場訊息，星宇將於8月1日首航桃園-布拉格，規劃每周三班；華航則預計...

程泰斥資7億收購裕國

程泰昨（4）日董事會通過公開收購裕國股權案，將以每股40元收購1,750萬股（占總股權14.65%）；預計收購總金額達7...

出國旅遊熱 團費看漲兩成

出境旅遊市場第2季續熱，在航班供給擴張與匯率走勢有利帶動，加上連假釋出旅遊需求，整體出國動能維持高檔。就團費來看，歐洲、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。