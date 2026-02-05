民航局力推永續航空轉型 華航SAF示範航班獲國際肯定

國際民航組織（ICAO）早已確立航空業於2050年達成淨零排放的共同目標。我國也在2050淨零碳排路徑下持續推進。為達成淨零目標，交通部民航局也積極鼓勵國籍航空向永續運輸邁進。其中，中華航空今年於第四屆天合聯盟 SkyTeam「航空飛行挑戰（The Aviation Challenge, TAC）」中，以首度於台灣示範添加40% SAF航班的實績，榮獲「組織轉型獎—永續航空燃油轉型影響獎」，並入圍年度開創者獎與年度團隊獎，展現我國航空業在永續轉型上的國際能見度。

本屆航空飛行挑戰共有全球22家航空公司、逾80個航班參與，為歷年規模最大，聚焦航線優化、維修改善、減重措施及SAF應用等減碳作為。華航示範航班以A350-900執飛桃園往返曼谷航線，出發航段攜手台灣中油公司推動在地SAF應用，回程則向泰國供油商採購SAF，展現跨國供應鏈協作成果，並同步導入低碳餐飲與環保機上用品，落實全流程減碳。

華航今年獲頒「永續發展獎」，表彰其於2025年4月率先在高雄、松山出發航班導入SAF，創下國內試行計畫中最高添加紀錄；同時在桃園國際機場公司永續行動競賽中獲企業組特優獎，於氣候變遷減緩、極端天氣調適、一次性塑膠減量與作業電子化等面向持續精進。

交通部次長林國顯先前也表示，去年4月在台塑、中油及多家國籍航空共同參與下，SAF已於台北及高雄航站正式啟用，象徵台灣航空業減碳標準與國際接軌。未來仍期盼擴大國內製造與進口量能，完善供應體系，協助航空產業穩健邁向淨零目標。