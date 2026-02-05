快訊

升等爭議／教授遭評鑑綁架 被迫年年申請國科會補助

新銳野戰資通系統接裝 陸軍用30年老悍馬當載台惹議

台積電熊本二廠改生產3奈米 日本官房長官：符合政府戰略目標

聽新聞
0:00 / 0:00

強者恆強！北台灣10大建商曝 寶佳、元利建設再度稱霸冠亞軍

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

北台灣2025年十大建商出爐，據住展雜誌統計，10大建商住宅推案量共3,510.3億元，相比2024年減少1,238億元，年減26.1%，冠軍再度由寶佳拿下，亞軍也沒換人，為元利建設，其餘依序為愛山林、新潤、茂德、漢皇、麗寶、璞園、馥華、湯泉、國泰

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，去年房市慘不忍睹，高房價產品或區段本應更為艱辛，北台灣十大建商總推案量呈現年減並不意外，但衰退情勢倒不如想像中強烈，還優於2023年的3,209.5億元，知名建商具備資產實力，仍能夠按照規畫好的時程推出大案，甚至不乏在一片低氣壓中引起買盤興趣，強者恆強而撐起前段班成績。

寶佳為連續第八年奪下榜首，去年總推案量是983億元，比前年少了三百多億元，推案個數為33案，亦比前年少了三分之一，惟還是遙遙領先其他建商，其位於新北市泰山區塭仔圳重劃區的「百達莊園」，案量達百億元乃最大亮點，新案版圖以桃園市為大本營，占了七成案量，而不符合首購、平價、快銷的台北市市場，去年則仍未見寶佳作品。

元利在2024年以文山區木柵一帶新案「元利四季莊園」第一期奪下十大建商后座，2025年再推同系列第二期，總銷依然驚人，來到約400億元，再次一案定江山，又以此榮登亞軍，該系列的銷況逆勢恆溫，價量亦有所表現，如今榜上有名可說面子與裡子皆具。

第三、四名為愛山林與新潤，推案量都為300多億元，愛山林在新北市三重區與板橋區共推四案，又以三重區的「市政帝寶」與「市政帝景」皆屬百億大案為指標。新潤也有新北市林口區的「新潤世界都心」與桃園市大有地區的「安曼莊園」來到百億元量體，銷況亦傳不俗，成為個案佳績案例。

第五至七名的推案量皆在200多億元，各是茂德、漢皇與麗寶，當中茂德與漢皇分別在新北市新莊區副都心重劃區、永和區大陳都更地帶公開達百億元案量的「國王大道KING PARK」、「漢皇River Sky」，麗寶亦在上新莊地區有總銷約80億元的新案「春城麗都」，拉抬起建商聲勢。

第八至十名的璞園、馥華、湯泉、國泰均僅推100多億元案量，馥華、湯泉更只有一案就入榜，各是新北市下新莊區的「馥華之道-鳳庭」、新店區十四張地段的「寶鈺」，而璞園雖有兩案，但台北市松山區的西華飯店改建案達180億元的案體，為主要進榜推手，大環境不佳讓一些建商減少推案數，卻以推大案為訴求，創造話題吸引買盤，避險又能集中火力，在價或量上各有斬獲。

第十名的國泰則亮相三案，總計約120億元，以桃園市中路重劃區的「國泰GRAND PARK」、新北市新莊區副都心重劃區「國泰曦．」為指標，其中「國泰曦．」快節奏完銷，績效斐然，品牌聲量正為主因。

展望今年，陳炳辰指出，即使局勢不明，建商仍盡本分推案，加上也有因品牌、地段深具信心而無所畏懼，亦當然有延推不得不推的情況，已傳不少榜單上熟面孔建商大動作布局指標案，另外如遠雄之於台北市北投區，皇翔與長耀之於新北市永和區、林口區，宏普之於桃園市中壢區，與昌益之於新竹縣竹東鎮預期皆有望見大案身影，在供給謹慎的市況下，個案拉抬搶進十大或許也將在馬年造就不少黑馬建商。

資料來源／住展雜誌
資料來源／住展雜誌

建商 國泰
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

竹北天坑案 楊文科出庭：豐邑從拒付3千萬到拿出1億…我努力解決問題

預售屋糾紛多…消保處公布4大地雷 呼籲消費者簽約前做3步驟自保

泰嘉太普高的一小步…台灣建商的一大步 深度戰略行家讚歎跟進

比霸王級寒流更強？ 粉專指美模式預測2月9日北台灣平地恐0度低溫

相關新聞

好市多充電站無預警降價！充電費每度8元下殺5.5元、聯名卡雙重回饋

好市多（Costco）針對年節期間調整會員福利，宣布自2月5日至2月28日推出電動車充電優惠方案，全台充電站每度電費由原...

強者恆強！北台灣10大建商曝 寶佳、元利建設再度稱霸冠亞軍

北台灣2025年十大建商出爐，據住展雜誌統計，10大建商住宅推案量共3,510.3億元，相比2024年減少1,238億元...

北台十大建商老神在在 2025總推案量仍勝2023

住展雜誌統計北台灣十大推案建商依序為寶佳、元利、愛山林、新潤、茂德、漢皇、麗寶、璞園、馥華、湯泉、國泰，推案量介於120...

航空業歐洲線戰局升溫 星宇8月1日首航布拉格 華航、長榮航也加碼布局

航空業歐洲線戰局升溫，星宇將首度飛進歐洲，根據布拉格機場訊息，星宇將於8月1日首航桃園-布拉格，規劃每周三班；華航則預計...

程泰斥資7億收購裕國

程泰昨（4）日董事會通過公開收購裕國股權案，將以每股40元收購1,750萬股（占總股權14.65%）；預計收購總金額達7...

出國旅遊熱 團費看漲兩成

出境旅遊市場第2季續熱，在航班供給擴張與匯率走勢有利帶動，加上連假釋出旅遊需求，整體出國動能維持高檔。就團費來看，歐洲、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。