北台十大建商老神在在 2025總推案量仍勝2023
住展雜誌統計北台灣十大推案建商依序為寶佳、元利、愛山林、新潤、茂德、漢皇、麗寶、璞園、馥華、湯泉、國泰，推案量介於120至983億元，總計3,510億元，相比2024年減少1,238億元，年減26%。
住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，去年房市慘不忍睹，高房價產品或區段本應更為艱辛，北台灣十大建商總推案量呈現年減並不意外，但衰退不如想像中強烈，還優於2023年的3,209億元。
他表示，知名建商實力雄厚，仍能夠按照規畫好的時程推出大案，甚至不乏在一片低氣壓中引起買盤興趣，強者恆強而撐起前段班成績。
榜首寶佳為第八年奪下榜首，去年總推案量是983億元，比前年少了300多億元，推案個數為33案，亦比前年少了1/3，但還是遙遙領先其他建商。
其中，位於新北市泰山區塭仔圳重劃區的「百達莊園」，案量達百億元為最大亮點，新案以桃園市為大本營，占了七成案量。
元利在2024年以文山區木柵一帶新案「元利四季莊園」第一期，名列十大建商第二，2025年再推同系列第二期，總銷依然驚人，來到約400億元，再次一案定江山，登上亞軍，。
第三、四名為愛山林與新潤，推案量都為300多億元，愛山林在新北市三重區與板橋區共推四案，又以三重區的「市政帝寶」與「市政帝景」皆為百億大案為指標。
新潤也有新北市林口區的「新潤世界都心」與桃園市大有地區的「安曼莊園」來到百億元量體，銷況亦傳不俗，成為個案佳績案例。
第五至七名的推案量皆在200多億元，各是茂德、漢皇與麗寶，當中茂德與漢皇分別在新北市新莊區副都心重劃區、永和區大陳都更地帶公開達百億元案量的「國王大道KING PARK」、「漢皇River Sky」，麗寶亦在上新莊地區有總銷約80億元的新案「春城麗都」，拉抬起建商聲勢。
第八至十名的璞園、馥華、湯泉、國泰均有逾百億元案量，馥華、湯泉只有一案就入榜。璞園雖有兩案，但台北市松山區的西華飯店改建案達180億元的案體，為主要進榜推手，大環境不佳讓一些建商減少推案數，卻以推大案為訴求，創造話題吸引買盤，既避險又能集中火力。
第十名的國泰則亮相三案，總計約120億元，以桃園市中路重劃區的「國泰GRAND PARK」、新北市新莊區副都心重劃區「國泰曦．」為指標，其中「國泰曦．」快節奏完銷，品牌聲量為主因。
