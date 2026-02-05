好市多充電站無預警降價！充電費每度8元下殺5.5元、聯名卡雙重回饋

好市多（Costco）針對年節期間調整會員福利，宣布自2月5日至2月28日推出電動車充電優惠方案，全台充電站每度電費由原本的8元降至5.5元，等於單次充電成本最高可省下三成，吸引大批電車族關注。

好市多表示，目前館內充電設備採「雙規格」配置，提供 J1772 與 TYPE2 兩種插頭，方便不同車款使用；此波優惠涵蓋所有開放服務的充電站，僅限好市多會員使用。

同時，Costco 富邦聯名卡亦同步加碼電動車福利，會員只要於充電前完成綁定，充電金額可享2%「好多金」回饋，等同多一層折抵機制。好市多提醒，未綁定聯名卡的會員將無法取得額外回饋，建議在充電前先完成設定，以免錯失優惠。

業界分析，電動車保有量快速攀升，量販通路加碼充電優惠，有助提升會員黏著度，同時吸引電車族群至賣場消費，形成「停車—充電—購物」的完整使用場景。此次調降費率並搭配聯名卡回饋，預料將在春節前後推升站點使用率。