出國旅遊熱 團費看漲兩成

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

出境旅遊市場第2季續熱，在航班供給擴張與匯率走勢有利帶動，加上連假釋出旅遊需求，整體出國動能維持高檔。就團費來看，歐洲、中亞及部分北非地區受通膨、燃油費與門票調漲影響，團費漲幅最逾兩成。

旅行業品質保障協會昨（4）日發布第2季各線合理團費，日本線在櫻花季與黑部立山開山加持下，本季買氣持續強勢。除北海道、東北因樹冰與破冰船活動結束，團費較上季下滑15%至20%外，其餘主要城市因需求回升，價格多上漲約1,000至2,000元，約等於較第1季調升約10%。若與去年同期相比，今年航空與飯店供給更為充裕，團費較去年第2季下降約10%，價格回到更具吸引力的區間。

值得注意的是，日本、韓國與紐澳因機位充足、匯率回落，團費普遍下滑，有望吸引一波買氣。

韓國線反應匯率因素，今年賞櫻旺季提前發酵，旅行團至去年底預售量即達六成五，可售機位迅速收斂，被業者形容是近年賞櫻檔期銷售速度最快的一年。第2季團費主要受機票下滑帶動，首爾、釜山與濟州島價格較上季下跌約6%至17%，與去年同期相比亦普遍回落逾一成。加上台幣兌韓元走勢有利，旅客在地消費壓力減輕，帶動韓國線成為今年最強勢的短程出境市場。

