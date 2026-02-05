程泰斥資7億收購裕國
程泰（1583）昨（4）日董事會通過公開收購裕國股權案，將以每股40元收購1,750萬股（占總股權14.65%）；預計收購總金額達7億元。程泰指出，此次收購股權是基於財務性投資，及參與經營的考量，擴大與裕國合作。
程泰昨召開重大訊息說明會，發言人林廷霜在重訊記者會中表示，針對裕國冷凍公開收購期間為2月6日至3月3日止，公司將依據相關法律規定程序，公開收購價格為每股40元。
裕國昨日收盤價為35.5元，換算程泰此次收購價40元，約當溢價率約12.6%。
若收購達預定最高收購數量1,750萬股，本次公開收購的總金額為7億元，而最低收購數量達597.2萬股，為裕國發行股份總數的5%時，此次公開收購數量條件即為成就。
裕國本業為冷凍肉品銷售暨倉儲物流服務，也跨足房地產，程泰認為其營運績效穩健，具良好的財務結構與發展潛力，完成收購後可增加程泰的長期投資獲利。
