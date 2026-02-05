程泰斥資7億收購裕國

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

程泰（1583）昨（4）日董事會通過公開收購裕國股權案，將以每股40元收購1,750萬股（占總股權14.65%）；預計收購總金額達7億元。程泰指出，此次收購股權是基於財務性投資，及參與經營的考量，擴大與裕國合作。

程泰昨召開重大訊息說明會，發言人林廷霜在重訊記者會中表示，針對裕國冷凍公開收購期間為2月6日至3月3日止，公司將依據相關法律規定程序，公開收購價格為每股40元。

裕國昨日收盤價為35.5元，換算程泰此次收購價40元，約當溢價率約12.6%。

若收購達預定最高收購數量1,750萬股，本次公開收購的總金額為7億元，而最低收購數量達597.2萬股，為裕國發行股份總數的5%時，此次公開收購數量條件即為成就。

裕國本業為冷凍肉品銷售暨倉儲物流服務，也跨足房地產，程泰認為其營運績效穩健，具良好的財務結構與發展潛力，完成收購後可增加程泰的長期投資獲利。

程泰
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

惠特仲裁案勝訴！將追回三安近15億元巨款 呆帳回沖有望挹注獲利

光寶科重訊宣布「公開收購宇智網通」 瞄準AI帶動網路流量成長

美光授權生變？力積電（6770）重訊強調「尚未簽約」…網驚：先殺三根

三圓遭銀行強制執行 將發私募資金、處分大安區不動產

相關新聞

航空業歐洲線戰局升溫 星宇8月1日首航布拉格 華航、長榮航也加碼布局

航空業歐洲線戰局升溫，星宇將首度飛進歐洲，根據布拉格機場訊息，星宇將於8月1日首航桃園-布拉格，規劃每周三班；華航則預計...

程泰斥資7億收購裕國

程泰昨（4）日董事會通過公開收購裕國股權案，將以每股40元收購1,750萬股（占總股權14.65%）；預計收購總金額達7...

出國旅遊熱 團費看漲兩成

出境旅遊市場第2季續熱，在航班供給擴張與匯率走勢有利帶動，加上連假釋出旅遊需求，整體出國動能維持高檔。就團費來看，歐洲、...

與陸資三安仲裁勝訴 惠特將追回14億元

LED設備廠惠特昨（4）日公告，針對三安集團暨其關係企業未依約支付貨款案，惠特獲得勝訴，兩案估可收回款約14.91億元。

股市財富效應 百貨業看旺今年

台美關稅談判底定、股市持續高檔，加上遠東SOGO大巨蛋商場Garden City今年上半年全面開幕、新光三越台中店復業等效益，在諸多利多因素加持下，百貨業者看好今年業績有望緩步復甦。

電信業搶攻電動車充電

隨智慧充電需求快速提升，電信業搶進電動車充電服務，並持續擴大服務版圖，台灣賓士宣布，推出全新升級的「賓士暢行」充電漫遊服...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。