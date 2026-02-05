聽新聞
航空業歐洲線戰局升溫 星宇8月1日首航布拉格 華航、長榮航也加碼布局

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
航空業歐洲線戰局升溫。示意圖。聯合報系資料照
航空業歐洲線戰局升溫。示意圖。聯合報系資料照

航空業歐洲線戰局升溫，星宇（2646）將首度飛進歐洲，根據布拉格機場訊息，星宇將於8月1日首航桃園-布拉格，規劃每周三班；華航則預計4月2日起，將布拉格航線增為每周三班。

此外，華航、長榮航也都加碼歐洲線布局，華航不排除持續加密歐洲線航班，長榮航義大利米蘭線1月16日起已增加到每天一班。

國內最大旅行社雄獅旅遊2025官網團體旅遊目的地搜尋成長幅度排行榜，義大利以單國之姿新進搜尋榜，居第七名；歐洲全區則為第八名；隨著歐洲直飛航點與轉機結構趨於穩定，旅行社得以靈活規劃「雙點進出」或「北進南出」等行程，隨著航班的增加，今年歐洲市場旅遊，有望成為長程線新黑馬。

星宇對於歐洲新增航點還是相當保密，據了解，星宇已經向布拉格機場提出航班的相關申請，星宇首航城市為布拉格，首航時間暫定為8月1日，將採用A350-900來營運每周三班，10月1日後改為每周四班；星宇考量轉機需求也已與阿提哈德航空（Etihad Airways）正式簽署共掛班號合作協議，為開闢歐洲航線奠定重要基礎。

華航、長榮航也看好歐洲市場的觀光成長力道，2026年的策略將全面強化歐洲市場獨家航線經營，搭配亞洲綿密航線布局搶攻長程線轉機市場及龐大的觀光商務需求；兩家航空業者在歐洲市場布局已久，都有各自競爭優勢及客群，2026在歐洲再獨特性來吸客。

華航在歐洲市場六大航點經營策略一直採取直航模式，吸引不喜歡轉機的旅客選搭，為台灣直飛歐洲航點最多的航空公司。長榮航空在歐洲也有六大航點，長榮航空看好歐洲旅遊市場，桃園-米蘭航已經於2026年增為每日一班，營運策略採直飛跟轉機搭配的的策略，主要是因應歐洲中轉東南亞市場的客運及貨運需求，提供旅客更多元且便捷的航班選擇。

2026年星宇航空新機加入機隊規模再擴大，A350-1000農曆過年前會率先投入日本線東京線，隨著A350-1000廣體客持續加入後，將擴大歐洲、美東航點布局，新機型未來除規劃投入鳳凰城航線外，也將陸續投入北美及歐洲航線，而歐洲新年度除了布拉格還會有一個新航點。

另外，台中機場成為兵家必爭之地，星宇今年積極深耕台中，作為第二基地；台灣虎航昨日也宣布，將把台中-澳門航線的運能資源轉投入沖繩線；華航也正在評估強化台中市場布局。

星宇已經開航的台中航線平均載客率在85%以上，3月30日將開航「台中-東京」航線，是目前唯一由台中直飛東京的定期航班。

長榮航空 市場
航空業歐洲線戰局升溫 星宇8月1日首航布拉格 華航、長榮航也加碼布局

