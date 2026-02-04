連鎖效應／IP經濟紅火 帶動二次元商機

台灣說IP經濟、大陸說谷子經濟，其實都是二次元文化所衍生的商機，從動漫、遊戲、Vtuber…所打造的IP，進而開發出周邊商品（Goods)，其英文音譯即是「谷子」的由來，消費稱為「吃谷」（谷同穀）。

Labubu、免田佩克拉和厄倫蒂兒，你認識幾位？Labubu是泡泡瑪特旗下IP，公司在港股掛牌，市值突破兆元新台幣；而免田佩克拉則是日本Hololive成員，是知名Vtuber，其控股公司Cover是日本上市公司，市值逾210億新台幣；厄倫蒂兒則是台灣春魚創意「極深空計劃」團隊藝人，亦是Vtuber之一。

經營YouTuber頻道、舉辦演唱會、開IP專賣或快閃店、品牌或企業聯名，甚至辦粉絲見面會，IP兌現模式絕不只是銷售「谷子」而已。

而IP所延伸的周邊商品專賣店，正在助燃實體商場，以新光三越百貨為例，信義新光A11引進JUMPSHOP台北快閃店，販售《獵人》、《排球少年！！》、《咒術迴戰》、《我的英雄學院》等熱門周邊、南西館《七龍珠》快閃店，泡泡瑪特首店亦在2022年開在南西館，而台灣首間寶可夢官方專賣店，就開在A11。

MZ世代（千禧世代與Z世代）為IP核心消費者，場景跨越實虛界線，推動二次元市場規模的持續擴大，新消費輪廓浮現：

一、重視社交娛樂與餐飲體驗／滿足社交與獨處需求的消費，既愛熱鬧又要愛自己。

聚會餐飲：花錢聚餐等於社交投資。

休閒娛樂：舉凡演唱會、音樂會…等實體活動，以及影院、KTV消費。

影音訂閱：各影音平台與Podcast聽書成為標準配備，MZ世代更願意支付訂閱費，應和一個人的經濟。

二、為身心健康與「悅己」消費／活在當下，更傾向將預算投入能直接提升個人生活品質的商品，如：

健康食品：提早投資健康，魚油、葉黃素與益生菌，保健品列早收清單。

美妝保養與服飾：服飾鞋襪與美妝保養仍占MZ固定支出的主要項目。

情緒價值：對於能提供「療癒感」或「秀個性」的IP聯名商品、盲盒…等，花錢滿足情緒價值悅己消費。

三、極重科技配備與數位工具／數位世代不能離開科技配備而生存。

科技配備：大學至社會新鮮人族群筆電與耳機是生活必需品。

數位工具：採用網路購物、網路訂餐和行動支付是消費的日常。

四、旅遊採購與理財狂熱平衡／補償性消費和剝奪感所激發的動力，使一邊購物一邊理財並不違和。

旅遊採購：熱中在旅遊中消費，並將旅遊視為自我補償的重要方式。

理財規劃：以行動支付進行投資理財的比例顯著提升，對累積資產的熱情與消費慾望同樣強烈。

不同於大陸谷子們的集體「躺平」（躺平亦有商機），台灣年輕世代二次元消費型態拼圖中的理財狂熱，是跨界行為和穿越實虛的融合體，具代表性的反差。

MZ世代消費者不僅帶來現在的營收，舉凡消費打卡、拍照上傳和社群互動等，都持續催化後續的聲量，以及未來的營收。