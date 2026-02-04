連鎖效應／IP經濟紅火 帶動二次元商機

經濟日報／ 李培芬（社團法人台灣服務業發展協會總顧問）

台灣說IP經濟、大陸說谷子經濟，其實都是二次元文化所衍生的商機，從動漫、遊戲、Vtuber…所打造的IP，進而開發出周邊商品（Goods)，其英文音譯即是「谷子」的由來，消費稱為「吃谷」（谷同穀）。

Labubu、免田佩克拉和厄倫蒂兒，你認識幾位？Labubu是泡泡瑪特旗下IP，公司在港股掛牌，市值突破兆元新台幣；而免田佩克拉則是日本Hololive成員，是知名Vtuber，其控股公司Cover是日本上市公司，市值逾210億新台幣；厄倫蒂兒則是台灣春魚創意「極深空計劃」團隊藝人，亦是Vtuber之一。

經營YouTuber頻道、舉辦演唱會、開IP專賣或快閃店、品牌或企業聯名，甚至辦粉絲見面會，IP兌現模式絕不只是銷售「谷子」而已。

而IP所延伸的周邊商品專賣店，正在助燃實體商場，以新光三越百貨為例，信義新光A11引進JUMPSHOP台北快閃店，販售《獵人》、《排球少年！！》、《咒術迴戰》、《我的英雄學院》等熱門周邊、南西館《七龍珠》快閃店，泡泡瑪特首店亦在2022年開在南西館，而台灣首間寶可夢官方專賣店，就開在A11。

MZ世代（千禧世代與Z世代）為IP核心消費者，場景跨越實虛界線，推動二次元市場規模的持續擴大，新消費輪廓浮現：

一、重視社交娛樂與餐飲體驗／滿足社交與獨處需求的消費，既愛熱鬧又要愛自己。

聚會餐飲：花錢聚餐等於社交投資。

休閒娛樂：舉凡演唱會、音樂會…等實體活動，以及影院、KTV消費。

影音訂閱：各影音平台與Podcast聽書成為標準配備，MZ世代更願意支付訂閱費，應和一個人的經濟。

二、為身心健康與「悅己」消費／活在當下，更傾向將預算投入能直接提升個人生活品質的商品，如：

健康食品：提早投資健康，魚油、葉黃素與益生菌，保健品列早收清單。

美妝保養與服飾：服飾鞋襪與美妝保養仍占MZ固定支出的主要項目。

情緒價值：對於能提供「療癒感」或「秀個性」的IP聯名商品、盲盒…等，花錢滿足情緒價值悅己消費。

三、極重科技配備與數位工具／數位世代不能離開科技配備而生存。

科技配備：大學至社會新鮮人族群筆電與耳機是生活必需品。

數位工具：採用網路購物、網路訂餐和行動支付是消費的日常。

四、旅遊採購與理財狂熱平衡／補償性消費和剝奪感所激發的動力，使一邊購物一邊理財並不違和。

旅遊採購：熱中在旅遊中消費，並將旅遊視為自我補償的重要方式。

理財規劃：以行動支付進行投資理財的比例顯著提升，對累積資產的熱情與消費慾望同樣強烈。

不同於大陸谷子們的集體「躺平」（躺平亦有商機），台灣年輕世代二次元消費型態拼圖中的理財狂熱，是跨界行為和穿越實虛的融合體，具代表性的反差。

MZ世代消費者不僅帶來現在的營收，舉凡消費打卡、拍照上傳和社群互動等，都持續催化後續的聲量，以及未來的營收。

消費 投資理財 商品
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

老了...台V與《英雄聯盟》S2世界冠軍Bebe一起玩 竟問「TPA是一間餐廳嗎？」

恭喜出院！VTuber悠針れい完成扁桃腺手術 仍需兩週才能正常發聲

水豚跳舞太性感？VTuber Shylily影片遭YouTube判十八禁 官方已回應

超噁心...國外詭異網站紀錄VTuber生理期 女V比對後驚覺準到發毛

相關新聞

航空業歐洲線戰局升溫 星宇8月1日首航布拉格 華航、長榮航也加碼布局

航空業歐洲線戰局升溫，星宇將首度飛進歐洲，根據布拉格機場訊息，星宇將於8月1日首航桃園-布拉格，規劃每周三班；華航則預計...

程泰斥資7億收購裕國

程泰昨（4）日董事會通過公開收購裕國股權案，將以每股40元收購1,750萬股（占總股權14.65%）；預計收購總金額達7...

出國旅遊熱 團費看漲兩成

出境旅遊市場第2季續熱，在航班供給擴張與匯率走勢有利帶動，加上連假釋出旅遊需求，整體出國動能維持高檔。就團費來看，歐洲、...

與陸資三安仲裁勝訴 惠特將追回14億元

LED設備廠惠特昨（4）日公告，針對三安集團暨其關係企業未依約支付貨款案，惠特獲得勝訴，兩案估可收回款約14.91億元。

股市財富效應 百貨業看旺今年

台美關稅談判底定、股市持續高檔，加上遠東SOGO大巨蛋商場Garden City今年上半年全面開幕、新光三越台中店復業等效益，在諸多利多因素加持下，百貨業者看好今年業績有望緩步復甦。

電信業搶攻電動車充電

隨智慧充電需求快速提升，電信業搶進電動車充電服務，並持續擴大服務版圖，台灣賓士宣布，推出全新升級的「賓士暢行」充電漫遊服...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。