ESG 最前線／工安資訊整合 防杜風險破口

在工安管理轉型智慧化的過程中，資訊整合的效率往往決定了風險預警的成敗。傳統工安管理仰賴人工翻閱厚重的《職業安全衛生設施規則》與內部標準作業程序（SOP），但在面對突發的現場作業需求時，資訊檢索的時差常成為安全破口。現在可透過AI工具（如：NotebookLM），工安專業人員能建立一個「以來源為中心」的知識管理系統。

這類AI的核心價值在於其扎根機制，能鎖定使用者上傳的法規、事故調查報告及巡檢紀錄，確保產出的建議完全遵循現行規範，避免一般人工智慧容易產生的資訊幻覺，對於容錯率為零的工安領域至關重要。

實務操作上，建立智慧工安大腦的第一步是建構分類知識庫。工安人員應將《職安法》、ISO45001條文與承攬商安全守則上傳至系統。當現場進行高風險的「局限空間」作業時，管理員不須再費時翻找手冊，只須向AI下達具體指令：「對照內部《通風管理辦法》，列出進入儲槽前必須測量的四種氣體數值及其合格範圍。」AI會立即從文檔中提取數據，並精準標註出處頁碼供核對。

這種基於證據的問答模式，將原本須耗時20分鐘的查閱過程縮短至秒級單位，大幅提升決策即時性。

針對承攬商管理這一痛點，AI提供了高度具體化的自動化應用。工安經理可以上傳特定工項（如：廠房外牆整修）的施工計畫書，並要求AI執行任務：「根據此計畫書，針對高架作業與移動式起重機，生成五題入廠前安全筆試題目，並附上標準答案。」這能確保教育訓練與當次作業內容高度相關。

此外，若面對多國籍移工，可利用其翻譯與摘要功能，將複雜的「化學品洩漏應變流程」轉化為條列式的重點清單，確保第一線人員能跨越語言障礙，準確掌握撤離路徑與緊急通報流程。

在事故預防與大數據分析方面，AI能識別出隱藏在文字紀錄中的失效模式。操作者可一次上傳過去三年的「近乎失誤（NearMiss）」紀錄單，並要求系統進行交叉比對：「分析所有發生在B廠區的搬運作業事故，找出最頻繁發生的時間點與設備類型。」

透過這種質化轉量化的分析方式，工安部門能產出具備數據支撐的「風險地圖」，並針對特定設備安排預防性維護。

這種從碎型數據中提取趨勢的能力，正是推動企業從「事後補救」轉型為「事前預警」的技術關鍵。

綜觀而言，AI在工安領域的應用已超越單純的文字摘要，而是進階到法規遵從與風險分析的實戰層次。它協助從業人員將靜態的文件轉化為動態的決策支援系統，讓安全管理不再是堆積如山的紙本檔案。

隨著數位轉型的深化，善用智慧工具的企業將能更有效地應對日益嚴謹的法規查核，並在保障員工生命安全的前提下，優化生產作業的合規效率，實踐ESG永續經營的核心價值。