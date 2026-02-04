舉行重訊記者會…台塑拓展業務 斥資3.36億元向台朔重工購置設備

台塑（1301）下午舉行重大訊息記者會，資深經理、代理發言人簡嘉宏表示，台塑為擴展業務需要，向關係人台朔重工購置生產用機械設備，總價款合計約新台幣3.36億元，將用於麥寮、新港、仁武及林園廠區。台塑重工為台朔持股32.92%之轉投資公司。

簡嘉宏表示，此次主要購置麥寮廠下碱廠增設電子級氫氣供應與汰換蒸發器、塑膠廠改善重合槽效能、AN、MMA 與HDPE等廠大修及汰換機器設備，購置價款約2.55億元；在新港廠區POM廠，更新及改善冷卻水塔與甲醛反應器等設備，購置金額約2,800萬元；仁武與林園公用廠，也購入更新改善機械設備約2,400萬元。

簡嘉宏指出，此次取得資產金額中，1.56億元部分，已通過台塑審計委員會及董事會決議通過，剩餘的1.81億元將提報今年3月6日審計委員會及董事會討論。