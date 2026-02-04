快訊

今年第二號颱風「西洋望」形成 最新路徑、對台影響機率曝光

才喊「感情不會斷」…陳怡君涉助理費案 綠廉政會決議停權2年半

聽新聞
0:00 / 0:00

惠特仲裁案勝訴！將追回三安近15億元巨款 呆帳回沖有望挹注獲利

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
惠特科技公司。記者籃珮禎／攝影
惠特科技公司。記者籃珮禎／攝影

LED設備廠惠特（6706）與陸資三安光電設備合約糾紛仲裁結果出爐，惠特於4日晚間八時召開重大訊息說明記者會，公司指出，中國國際經濟貿易仲裁委員會裁決三安集團旗下兩家公司應支付惠特設備價款、利息及補償金，合計總金額約新台幣14.91億元。

惠特說明，本案源於2021年1月至9月間，公司分別與湖北三安光電及泉州三安半導體簽訂設備買賣合約，惠特依約履行交貨與驗收程序，惟對方未依約支付部分價款，並指示延後出貨導致惠特產生損失。惠特遂於2024年初向中國國際經濟貿易仲裁委員會申請仲裁，並於今日收到2026中國貿仲京裁字第0263號及0264號裁決書。

根據裁決結果，湖北三安與泉州三安除須支付已交付及未出貨設備之價款與利息損失外，亦須負擔全部律師費與仲裁費用。

惠特指出，在扣除惠特需負擔的部分逾期交貨違約金及律師費後，湖北三安應支付金額約新台幣4.56億元，泉州三安則應支付約新台幣10.35億元，合計折合新台幣近15億元。

針對仲裁後的執行程序，惠特表示，後續將委請律師依法辦理相關法律事宜，以確保公司權益，未來若有進一步進展將適時公開說明。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

湖北騙醫保案 大陸下令全國精神病院限期自查自糾

堪比電騙園區… 湖北精神病院收編正常人騙保 還禁錮迫勞動

好冷！明起3天新一輪大範圍雨雪侵襲大陸 部分地區有大到暴雪

MLB／官網公布2026百大球星！大谷翔平蟬聯第1、賈吉4年3亞

相關新聞

惠特仲裁案勝訴！將追回三安近15億元巨款 呆帳回沖有望挹注獲利

LED設備廠惠特（6706）與陸資三安光電設備合約糾紛仲裁結果出爐，惠特於4日晚間八時召開重大訊息說明記者會，公司指出，...

舉行重訊記者會…台塑拓展業務 斥資3.36億元向台朔重工購置設備

台塑（1301）下午舉行重大訊息記者會，資深經理、代理發言人簡嘉宏表示，台塑為擴展業務需要，向關係人台朔重工購置生產用機...

房產科技新創巷導科技首創「生活圈」地圖找房 讓理想房源一目了然

房產科技新創公司巷導科技今（４）日宣布推出從生活圈出發的找房地圖「巷導」，以地圖與通勤邏輯為核心，打造貼近使用者生活習慣...

去年高雄豪宅王洗牌 亞資中心所在亞灣區「國城定潮」總價破億登王

高雄豪宅王大洗牌。台灣房屋集團根據內政部實價資料統計，結果顯示，全年度總價超過4000萬元以上的預售豪宅大樓交易，除了一...

北市親民電梯宅路段曝 最便宜、最年輕、最大坪數一次看

電梯大樓上下樓便利，且通常有管理員，可代收包裹、郵件，社區出入安全也較有保障，成為購屋族熱門選擇。

高雄豪宅慘！2025年預售一戶都沒賣出 7、8字頭成回憶

高雄豪宅市場冷吱吱，台灣房屋集團統計2025年高雄預售及成屋豪宅王排名，結果顯示，總價超過4,000萬元以上的預售豪宅大...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。