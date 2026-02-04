惠特仲裁案勝訴！將追回三安近15億元巨款 呆帳回沖有望挹注獲利

LED設備廠惠特（6706）與陸資三安光電設備合約糾紛仲裁結果出爐，惠特於4日晚間八時召開重大訊息說明記者會，公司指出，中國國際經濟貿易仲裁委員會裁決三安集團旗下兩家公司應支付惠特設備價款、利息及補償金，合計總金額約新台幣14.91億元。

惠特說明，本案源於2021年1月至9月間，公司分別與湖北三安光電及泉州三安半導體簽訂設備買賣合約，惠特依約履行交貨與驗收程序，惟對方未依約支付部分價款，並指示延後出貨導致惠特產生損失。惠特遂於2024年初向中國國際經濟貿易仲裁委員會申請仲裁，並於今日收到2026中國貿仲京裁字第0263號及0264號裁決書。

根據裁決結果，湖北三安與泉州三安除須支付已交付及未出貨設備之價款與利息損失外，亦須負擔全部律師費與仲裁費用。

惠特指出，在扣除惠特需負擔的部分逾期交貨違約金及律師費後，湖北三安應支付金額約新台幣4.56億元，泉州三安則應支付約新台幣10.35億元，合計折合新台幣近15億元。

針對仲裁後的執行程序，惠特表示，後續將委請律師依法辦理相關法律事宜，以確保公司權益，未來若有進一步進展將適時公開說明。