冠德奪「通化安和公辦都更案」 總銷137億元、2033年完工

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
「通化安和公辦都更案」模擬圖。圖／臺北市住都中心提供
「通化安和公辦都更案」模擬圖。圖／臺北市住都中心提供

冠德（2520）建設再拿百億公辦都更案！冠德4日公告，獲選為「通化安和公辦都更案」最優申請人，總銷金額約137億元，規劃興建1棟地上23層、地下4層之SC構造建築，預計2033年完工。

冠德建設為公辦都更案常客，除了此次拿下標案外，手上還握有高雄車站專用區四、五及商四、台北市中正區行二行三案、台電南港案、信義兒福B2案、板橋官邸案等公辦都更案，另，在捷運聯開案也有所著墨，包括秀朗橋案、G05案、G9-1案、Y16案等。

「通化安和公辦都更案」位於臺北市大安區安和路二段32巷以南、敦化南路二段63巷以北、敦化南路二段63巷21弄以東及計畫道路以西之完整街廓，基地面積約1,306坪。都更基地位於敦南生活圈，周邊商業機能成熟，公有土地比例達99%，並已取得全案地主100%同意。另，該案亦包含士林天母歷史建築「羅友倫故居」之修復再利用與後續營運，跨區實踐文化資產保存與公辦都更推動。

該案預計更新後興建1棟地上23層、地下4層之SC構造建築，更新後樓地板面積約9,500坪以上，總銷金額約137億元，並預計取得鑽石級綠建築、銀級智慧建築、耐震標章、低碳建築及建築能效1+級等標章，打造下個世代的宜居永續住宅。

冠德建設表示，呼應市府「安全、經濟、社會」之韌性策略，以「臺北2126百年韌性聚落示範場域計畫」為發展願景，將韌性從災害發生時的應變備案，前移為日常空間的基本功能，讓公共空間在平時可使用、災時可轉換，回應未來城市面臨的長期挑戰，並成為首件以韌性聚落為主題的公辦都更案。

