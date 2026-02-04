電信業搶攻電動車充電

隨智慧充電需求快速提升，電信業搶進電動車充電服務，並持續擴大服務版圖，台灣賓士宣布，推出全新升級的「賓士暢行」充電漫遊服務，並宣布充電漫遊營運夥伴，整合全台14家主流充電營運商，遠傳（4904）、台灣大成台灣賓士合作夥伴。

台灣賓士推出全新升級的「賓士暢行」充電漫遊服務，以「單一App整合、統一支付管理」為核心，將站點搜尋、充電啟用與支付流程整合於同一個App。

遠傳積極打造「智慧充電」服務提供一站式管理平台、MIT充電樁建置、及7x24全天候維運服務，現在電動車充電服務目前已進駐遠東集團旗下遠企、SOGO、遠百等通路，同時深耕有停車場、國立大學、觀光風景區等九個公有大型場域智慧充電合約，專案數量及金額皆領先業界，未來完工後服務範圍將遍及桃園、新竹、南投到花東，並積極擴大版圖，攜手生態圈夥伴共同實現智慧移動和永續生活。

遠傳宣布，成為「賓士暢行」充電漫遊營運合作夥伴，台灣賓士電動車主開啟「Mercedes-Benz Pass賓士暢行」App，即可查詢到由遠傳營運、並加入「充電漫遊」的站點，一鍵啟用「隨插即充」功能，站點遍布全台多家遠東SOGO、大遠百等熱門商圈。

台灣大旗下MyCharge深耕電動車充電服務多年，於全台多元場域持續佈建站點、深化營運與維運能力，提供車主更順暢的一站式充電體驗，2025年達成全台100 站、550支充電樁建置目標，布局場域橫跨Costco、五星級飯店及商辦大樓等高使用情境，並持續號召千萬用戶響應，帶動MyCharge近一年營收成長四倍。

台灣大指出，為台灣賓士「賓士暢行」充電漫遊服務的合作夥伴之一，賓士車主可以直接在「賓士暢行」App上啟動MyCharge充電，未來將持續攜手擴大生態圈服務覆蓋。