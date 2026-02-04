快訊

房產科技新創巷導科技首創「生活圈」地圖找房 讓理想房源一目了然

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
由前台灣Google Maps負責人鄭依桓（右）創辦的科技新創公司巷導科技，宣布推出從生活圈出發的找房地圖「巷導」，以地圖與通勤邏輯為核心，打造貼近使用者生活習慣的找房體驗。記者藍鈞達／攝影
由前台灣Google Maps負責人鄭依桓（右）創辦的科技新創公司巷導科技，宣布推出從生活圈出發的找房地圖「巷導」，以地圖與通勤邏輯為核心，打造貼近使用者生活習慣的找房體驗。記者藍鈞達／攝影

房產科技新創公司巷導科技今（４）日宣布推出從生活圈出發的找房地圖「巷導」，以地圖與通勤邏輯為核心，打造貼近使用者生活習慣的找房體驗。由台灣Google Maps前負責人鄭依桓領軍，結合逾十年的房產科技經驗與連續創業背景，協助購屋者在複雜的房市資訊中，更有效率地做出決策。

過去使用者在找房時，常受限於平台複雜的搜尋條件，必須在房屋網站與地圖工具間反覆切換，比對物件基本資料與周邊生活機能。巷導以地圖為核心，提出「生活圈先決」的找房新標準，使用者只要圈選理想的生活範圍，系統即可提供對應的房源結果，讓找房流程更貼近實際生活需求，讓使用者快速鎖定合適物件。

巷導創辦人鄭依桓於去年創立，他表示，使用者在找房時，難以用制式選項描述生活需求。因此，巷導透過生活圈先決的理念，讓使用者只要告訴巷導自己在意的生活條件、通勤方式與預算，系統便能將轉換成實際可比較的房源結果。

有別於串接其他的地圖，巷導自行打造高效能的地圖與空間運算引擎，採用最新向量式地圖（Vector Tiles）與 WebGL 技術，讓地圖成為可即時互動、持續回饋的生活場景。同時，巷導將找房介面建立在通勤邏輯上，以捷運站與實際通勤動線作為理解生活圈的核心，並結合「等時線」概念，取代傳統平台僅計算直線距離判斷遠近的方式。透過物件周邊的實際道路與交通條件，巷導精準提供使用者針對心儀物件，在特定時間內可抵達的真實範圍，提供使用者貼近日常通勤習慣的找房體驗。

針對市場上房源重複刊登、資訊散落不同平台，導致使用者需要耗時比對多個平台的痛點，巷導將分散在不同平台、分頁的資訊整合在同一張地圖中，並且整合重複物件，消費者可在一個視窗內看到同一物件的不同刊登。

目前巷導與全台近十大房仲集團合作刊登物件，其中包含10萬筆以上的獨家房源，確保使用者在巷導上看到更多更符合自己需求的房源。當使用者在巷導找房，可以看到獨家的優質房源，還能節省視窗跳轉的麻煩，直接在巷導乾淨的決策介面上比對物件資訊，輕鬆鎖定適合的物件。

