第3度合作 國際海洋獲CIP渢妙離岸風場運維合約

國際海洋今天宣布，旗下子公司台英風電已取得哥本哈根基礎建設基金（CIP）渢妙離岸風電計畫整合風廠輔助設施（BoP）多年期運維合約，此為國際海洋集團第3個長期運維合約，也是與CIP在台灣第3度合作。

國際海洋透過新聞稿說明，這是台英風電自2023年成為國際海洋集團全資子公司以來，簽署的第3份長期運維合約，合約範疇涵蓋水下結構與轉接段（TP）的全面檢測，以及場內陣列海纜（IAC）與海底輸出海纜（EC）的專業水下調查。

業者指出，除了離岸風場設施外，服務範圍亦擴及海上變電站，並整合陸上變電站與陸上電纜等陸域設施的整體維運。

國際海洋補充，台英風電持續拓展服務範疇並強化在地執行能量，CIP的持續肯定，正反映市場對台英風電技術專業與可靠度的高度認可。

渢妙離岸風場共設置33座風機、總裝置容量500MW，位於台中市外海約35公里處，水深介於52至64公尺，計畫預計2027年底完工併網，為台灣企業供應穩定綠電。

此外，國際海洋集團已完成2艘人員運輸船交付並預計第2季正式投入營運。國際海洋表示，新船的加入將進一步強化公司在離岸風電產業的服務能量，提升整體運維效率與競爭優勢。