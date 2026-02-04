星星電力攜手欣欣生技食品 導入ETF5050表後儲能共享方案

快訊

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

泓德能源（6873）旗下電力服務管理商星星電力4日宣布，已與台灣罐頭產業指標企業欣欣生技食品簽署合作備忘錄，成為首批導入「ETF5050表後儲能共享方案」的企業夥伴。

星星電力指出，ETF5050主打免出資、收益共享、電力交易代操一站式服務，協助企業導入智慧儲能、降低用電成本，並參與電力市場創造額外收益。

據悉，欣欣生技食品自2020年起於廠區建置屋頂型太陽能，並透過星星電力將綠電轉供至其他企業，早期即將能源納入營運管理與長期規劃，此次導入ETF5050共享方案，結合儲能系統與電力交易平台，正是其能源策略升級的重要一環。

ETF5050由星星電力出資，在企業場域建置表後儲能系統，企業無須承擔建置成本即可導入。系統運作以星星電力自研的能源管理系統（EMS）與能源雲平台為核心，整合用電數據與電力市場規則，自動化調整充放電時機並進行交易決策，提升資產使用效率。

此外，儲能資產則由星星電力專業團隊全程代操管理，代表企業不需介入技術與交易細節，即可參與電力市場並穩定創造收益。方案採分潤機制，企業除了節省電費，也能依實際績效與星星電力共享收益，最高可達50：50，讓儲能不再只是備援設備，而是具經濟效益的營運工具。

星星電力表示，欣欣導入案例反映出企業用電觀念的轉變，不再只看電費高低，而是重視用電彈性與風險控管能力，而ETF5050特別適合用電規模大、對電價波動敏感、，但不希望自行承擔建置與維運負擔的企業。

目前星星電力於表前市場已累積超過60MW上線容量，平均服務效能超過99%，並擁有近20位擁有電力交易平台資格的專業交易員。除儲能系統外，星星電力也整合綠電轉供、電力交易平台與智慧調度能力，提供企業一站式能源優化方案。

企業無須分別對接多家廠商，即可透過單一平台完成從電力配置到用電管理的整合規劃，簡化流程、提高效率，並將能源管理納入日常經營管理，作為可持續優化的營運資源。

