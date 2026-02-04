益得與全球前十大學名藥廠完成簽約 推動定量噴霧吸入劑在美國上市

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

上櫃生技股益得（6461）4日宣布，已與全球前十大學名藥廠正式完成合作合約簽署，雙方攜手推動益得定量噴霧吸入劑（MDI）關鍵產品搶攻美國千億市場商機。

依合作內容，益得將負責藥品開發，並依照美國法規要求執行相關臨床試驗；合作藥廠則憑藉成熟的市場通路與銷售網絡，負責產品於美國市場的推廣與商業化布局。雙方同時訂定多項關鍵里程碑，並納入上市後的利潤分享機制，以加速該項產品的上市進程，強化雙方在美國吸入劑市場的長期合作與成長動能。

益得表示，這項合作不僅象徵益得正式由亞洲市場跨足美國，為營運成長注入新動能，也進一步在國際間展現其於呼吸道藥物領域的專業實力與品牌能見度，成為拓展全球市場的重要里程碑。公司強調，完成與該藥廠簽約後，已陸續接獲多家國際藥廠洽詢 CDMO 等合作機會，顯示其技術平台與製造能量正獲得全球市場高度關注。

益得總經理Dr. Chawla指出，對益得而言，這是一個令人振奮的重要時刻。此次與業界領先的國際藥廠簽署美國市場之開發與供應合作協議，將大幅提升益得的國際知名度。除既有的亞洲市場，包括中國大陸與東南亞，公司已準備好進一步將版圖拓展至全球最大的藥品市場- 美國。

展望未來，益得將持續深耕台灣，強化產品線布局，並不斷精進技術開發與製造能力。益得期許持續位居台灣呼吸道製劑的領導地位，同時也在不久的將來，積極推動更多國際合作，加速全球市場的拓展。

根據 Market.us 最新預測，北美為全球最大吸入劑市場，市占率高達 48%，並以定量吸入劑（MDI）為最主要的成長動能。美國每年MDI 市場需求約 1億多支，整體市場規模約新台幣2,800 億元。其中，支氣管擴張劑年需求量高達7,240 萬支，展現強勁的臨床與市場需求。

