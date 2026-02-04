擴展業務！台塑重訊記者會宣布 斥資3.36億元向台朔重工購置生產設備

快訊

中央社／ 台北4日電
台塑今天下午舉行重大訊息記者會。圖／截自臺灣證券交易所YouTube影片畫面

台塑今天下午舉行重大訊息記者會，由資深經理暨代理發言人簡嘉宏說明，台塑向關係人台朔重工購置生產用機械設備，總價款約新台幣3.36億元。

簡嘉宏表示，此次台塑向台朔重工購置機械設備，主要是為了擴展業務需要。主要採購設備包括麥寮碱廠增設電子級氫氣供應與汰換蒸發器、塑膠廠改善重合槽效能，以及AN（丙烯腈）、MMA（甲基丙烯酸甲酯）與HDPE（高密度聚乙烯）等廠大修及汰換機械設備，合計金額2億5532萬元。

另外還有新港POM（聚甲醛）廠更新改善冷卻水塔與甲醛反應器等設備，金額2783萬元；仁武與林園公用廠更新改善機械設備，金額2397萬元。

台塑表示，此次公告取得資產金額約3.36億元，其中1.56億已經公司審計委員會及董事會決議通過，另外1.8億元將提報今年3月6日審計委員會及董事會討論。

