築間海外代理×名廚雙引擎 帶動雙品牌2號店接力推進

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
「喜辰港式點心茶餐廳」於2025年12月在秀泰生活台中站前店推出首店，2026年第1季在台中開出2號店。圖／業者提供
「喜辰港式點心茶餐廳」於2025年12月在秀泰生活台中站前店推出首店，2026年第1季在台中開出2號店。圖／業者提供

築間（7723）餐飲集團持續推進「海外品牌代理 X 名廚共創」策略，海外代理引進的韓國45年老字號「Joongang Haejang 中央韓鍋酒舍」台灣首店進駐台北信義區 ATT 4 FUN，憑藉醒酒湯與招牌牛腸火鍋所建構的韓式日常用餐場景，帶動消費者關注與話題延燒；同時，集團全新港式餐飲品牌「喜辰港式點心茶餐廳」於2025年底在台中開出首店後亦快速累積口碑。

形成「成熟品牌代理導入」與「名廚共創新品類」雙軌並進的布局節奏，成為推升2026年營運成長動能。

築間餐飲集團指出，中央韓鍋酒舍以道地醒酒湯與招牌牛腸火鍋為核心，並以深夜營業型態切入夜食與下班餐飲場景，有助於延長營運時段、擴大客群覆蓋，提升店型營收結構的彈性。

首店開幕後在來客量與翻桌表現等核心營運指標呈現正向回饋，首月來客突破8,000人次；集團將以首店營運數據作為商圈適配性驗證基礎，持續優化人力配置、出餐效率與產品組合，掌握新品牌相關營運數據下推進展店計畫。

隨著台北首店營運趨於穩健，中央韓鍋酒舍台灣2號店已於1月底插旗台中公益路商圈營運；同時也啟動台灣3號店展店評估，以核心商圈拓點策略提升複製效率與規模化能力。

除海外代理品牌外，喜辰港式點心茶餐廳則以「名廚共創」策略切入港式餐飲市場，由擁有逾30年資歷、被譽為「點心界大仁哥」的黃義仁主廚坐鎮，主打蒸點、燒臘、撈麵等多品樣化餐點豐富性，鎖定家庭聚餐、商務用餐與假日用餐等多元情境，提升來客結構的穩定性。

喜辰港式點心茶餐廳首店於2025年12月在秀泰生活台中站前店開幕後，首月來客亦突破8,000人次，依既定節奏，喜辰港式點心茶餐廳預計於2026年第1季在台中開出2家分店，並將以門店營運表現作為擴張關鍵指標，驗證商圈消費力道表現及營運流程穩定度，逐店優化後持續推動展店計畫。

築間餐飲集團表示，隨著中央韓鍋酒舍與喜辰港式點心茶餐廳加入，集團餐飲品牌數達16個，將以「專業主廚團隊 × 規模化營運」的能力，持續推進「品牌拓展 × 營運精實」雙軌策略，透過供應鏈與後勤整合提升資源配置效率與營運彈性，推動2026年營運表現回溫。

除展店動能外，集團主力鍋物品牌「築間幸福鍋物」亦規劃於2026年第1季推出品牌16年來最大規模菜單改版，以更直覺的套餐架構與更聚焦的產品組合，提升點餐效率與用餐體驗，強化鍋物主力業態的基本盤，支撐集團多品牌成長的長期動能。

「Joongang Haejang 中央韓鍋酒舍 」以深夜營業型態切入拉長營運時段、擴大客群覆蓋。圖／業者提供
「Joongang Haejang 中央韓鍋酒舍 」以深夜營業型態切入拉長營運時段、擴大客群覆蓋。圖／業者提供
「點心界大仁哥」的知名港點主廚黃義仁擔任集團全新港式料理品牌。圖／業者提供
「點心界大仁哥」的知名港點主廚黃義仁擔任集團全新港式料理品牌。圖／業者提供

