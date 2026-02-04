2025年最熱房型出爐！兩房小宅稱霸全台 惟北市最愛買產品就是不一樣

住商機構統計實價登錄數據指出，2025年全國最熱門的房型以25~28坪的大兩房為市場交易重點，交易比重達12.1%，其次為21~24坪小兩房的10.5%，第三則是33~36坪三房、比重為10.1%，光是兩房產品占比就達22.6%，顯示高房價、限貸令雙重影響，民眾購屋「小宅化」發展，已是不可逆轉的趨勢。

以六都來看，消費者購屋偏好的兩房小宅卻出現南北差異，如新北市、桃園市與全國趨勢一致，以25~28坪的大兩房為首選；然而台中市、台南市、高雄市等中南部三都，反而是坪數相對較小的21~24坪小兩房最受青睞。

值得注意的是，台北市最熱門交易產品，有別於其餘五都與全國主力交易產品趨勢，以「小於14坪一房產品」奪下冠軍寶座。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，近年來台北市新屋每坪成交單價已破百萬元，僅少數公寓或蛋白區中古物件，才能有較親民價位，但近年市場以年輕首購族為主力買盤，對預算相對有限的首購買方來說，僅能轉向入手門檻較低的14坪以下物件，形成「首都圈居民，愈買愈小」的極端現象。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，雖說小宅與兩房產品當道，惟在央行信用管制與銀行滿水位仍未解之下，消費者在挑選小坪數產品，需特別留意貸款限制，尤其是台北市熱銷的14坪以下物件，會被部分銀行視為套房產品，核貸成數可能受限，甚至銀行不予放貸，購屋人入手前需思考周全且宜準備充足自備款再進場。

此外，徐佳馨表示，中南部市場盛行的小兩房產品，若扣除公設後，室內空間恐怕相當狹隘，除犧牲居住品質，也將影響未來轉手性，購屋人除考量總價外，更應審視室內坪數與效能，才能在總價與居住空間中取得平衡。