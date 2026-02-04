快訊

陶晶瑩心疼袁惟仁名曲版稅遭「賣斷」 演藝圈這群大咖默默金援8年

國共智庫論壇後 陸文旅部宣布：近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊

經典賽／日本30人名單確定了！吉田正尚談參戰：抱持覺悟戰鬥

2025年最熱房型出爐！兩房小宅稱霸全台 惟北市最愛買產品就是不一樣

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
住商機構統計實價登錄數據指出，2025年全國最熱門的房型以25~28坪的大兩房為市場交易重點，交易比重達12.1%，其次為21~24坪小兩房的10.5%，第三則是33~36坪三房、比重為10.1%，光是兩房產品占比就達22.6%，顯示高房價、限貸令雙重影響，民眾購屋「小宅化」發展，已是不可逆轉的趨勢。住商機構提供
住商機構統計實價登錄數據指出，2025年全國最熱門的房型以25~28坪的大兩房為市場交易重點，交易比重達12.1%，其次為21~24坪小兩房的10.5%，第三則是33~36坪三房、比重為10.1%，光是兩房產品占比就達22.6%，顯示高房價、限貸令雙重影響，民眾購屋「小宅化」發展，已是不可逆轉的趨勢。住商機構提供

住商機構統計實價登錄數據指出，2025年全國最熱門的房型以25~28坪的大兩房為市場交易重點，交易比重達12.1%，其次為21~24坪小兩房的10.5%，第三則是33~36坪三房、比重為10.1%，光是兩房產品占比就達22.6%，顯示高房價、限貸令雙重影響，民眾購屋「小宅化」發展，已是不可逆轉的趨勢。

以六都來看，消費者購屋偏好的兩房小宅卻出現南北差異，如新北市、桃園市與全國趨勢一致，以25~28坪的大兩房為首選；然而台中市、台南市、高雄市等中南部三都，反而是坪數相對較小的21~24坪小兩房最受青睞。

值得注意的是，台北市最熱門交易產品，有別於其餘五都與全國主力交易產品趨勢，以「小於14坪一房產品」奪下冠軍寶座。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，近年來台北市新屋每坪成交單價已破百萬元，僅少數公寓或蛋白區中古物件，才能有較親民價位，但近年市場以年輕首購族為主力買盤，對預算相對有限的首購買方來說，僅能轉向入手門檻較低的14坪以下物件，形成「首都圈居民，愈買愈小」的極端現象。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，雖說小宅與兩房產品當道，惟在央行信用管制與銀行滿水位仍未解之下，消費者在挑選小坪數產品，需特別留意貸款限制，尤其是台北市熱銷的14坪以下物件，會被部分銀行視為套房產品，核貸成數可能受限，甚至銀行不予放貸，購屋人入手前需思考周全且宜準備充足自備款再進場。

此外，徐佳馨表示，中南部市場盛行的小兩房產品，若扣除公設後，室內空間恐怕相當狹隘，除犧牲居住品質，也將影響未來轉手性，購屋人除考量總價外，更應審視室內坪數與效能，才能在總價與居住空間中取得平衡。

銀行 市場
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

北市親民電梯宅路段曝 最便宜、最年輕、最大坪數一次看

涉占用陽明山國有地 北市知名秘境餐廳遭判拆屋還地

2025年最熱房型出爐 二房小宅制霸全台

北市女子面交詐團705萬元時被搶 警獲報追緝搶匪

相關新聞

高雄豪宅慘！2025年預售一戶都沒賣出 7、8字頭成回憶

高雄豪宅市場冷吱吱，台灣房屋集團統計2025年高雄預售及成屋豪宅王排名，結果顯示，總價超過4,000萬元以上的預售豪宅大...

影／大同中和百億大案上樑 代銷龍頭：新北市房市只有穩定或更好

大同資產開發位於中和的指標捷運聯開案「大同新紀元」4日舉行上樑典禮，大同資產開發表示，在歷經信用管制、全球關稅的考驗下，...

山嵐號籌備半年多就開通 立委驚嘆：非常有效率

為迎接山嵐號台南至彰化2026年4月正式上線，台鐵公司4日於台南車站舉辦記者會。交通部次長伍勝園表示，希望讓大家知道，整...

2025年最熱房型出爐 二房小宅制霸全台

房價高漲，令全台小宅成主流。住商機構彙整實價登錄數據，全台2025年最熱門交易房型，以21~28坪的二房物件為最大宗，在...

北市親民電梯宅路段曝 最便宜、最年輕、最大坪數一次看

電梯大樓上下樓便利，且通常有管理員，可代收包裹、郵件，社區出入安全也較有保障，成為購屋族熱門選擇。

1月北市移轉棟數復甦、年增逾三成 蘇金城：死守高價恐澆熄僅存買氣

台北市不動產仲介經紀商業同業公會理事長蘇金城表示，去年全國房屋買賣移轉棟數僅26.1萬棟、年減25.5%，創史上最大修正...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。