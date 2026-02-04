北市親民電梯宅路段曝 最便宜、最年輕、最大坪數一次看

電梯大樓上下樓便利，且通常有管理員，可代收包裹、郵件，社區出入安全也較有保障，成為購屋族熱門選擇。

永慶房產集團整理台北市近一年電梯大樓平均總價最低的十大路段，數據顯示，北投區溫泉路以平均總價1,017萬元居冠，中山區林森北路與萬華區康定路則分居二、三名，前三名路段電梯大樓平均總價皆在兩千萬元以內。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，溫泉路鄰近捷運新北投站，休閒生活機能成熟，但位於地勢較偏的山腰地帶，交通、生活機能受限，加上多以小坪數與屋齡較高的物件為主，因此總價相對親民。

中山區共有三條路段上榜，其中林森北路以平均總價1,412萬元位居第二，也是榜上交易最熱絡的路段。

陳金萍分析，中山區交通便捷、生活機能佳，且以20坪以下的中古電梯大樓為交易主力，相較其他蛋黃區入場門檻較低，深受首購、小資和通勤族群青睞，儘管近一年政策縮緊影響買氣，仍有穩定自住需求支撐。

萬華區康定路以平均總價1,844萬元位居第三，且平均屋齡僅17.1年，成為榜上屋齡最年輕的路段。

陳金萍表示，萬華區長期以老舊公寓為主，在新電梯大樓供給有限的情況下，少數屋齡較新、純住宅規劃且管理完善的電梯大樓，成為自住買方主要選擇，帶動成交量集中於特定社區，使得平均屋齡較低。

相比中山、松山及信義區多以小坪數交易為主，第九名的內湖文德路平均坪數達38.3坪，為榜上最大坪數。文德路鄰近內科園區與商辦聚落，生活機能完整、交通便利，科技業家庭自住需求強勁，帶動大坪數電梯住宅成交。

陳金萍提醒，電梯大樓安全管理佳，且通常保值性高，對追求生活品質的自住族群是不錯選擇。但電梯大樓通常公設比較高、管理費用也較公寓多，消費者在購屋前仍需綜合考量自身需求與預算，才能選到理想好宅。