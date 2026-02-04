1月北市移轉棟數復甦、年增逾三成 蘇金城：死守高價恐澆熄僅存買氣

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

台北市不動產仲介經紀商業同業公會理事長蘇金城表示，去年全國房屋買賣移轉棟數僅26.1萬棟、年減25.5%，創史上最大修正幅度，但台北市全年交易量約2.3萬棟、年減22.7%，跌幅明顯小於全國平均，在六都中僅次於桃園市，顯示台北市房市結構穩健，並未出現失序崩盤。

「今年1月數據已經很清楚，台北市房市不是沒人買，而是價格讓利有沒有到位。」蘇金城指出，今年1月台北市買賣移轉棟數雖較2025年12月小幅回落8.7%，但年增高達32.7%，不僅優於六都平均，也高於疫情以來同月平均值，代表市場買盤正在回流，「谷底已經過了，現在是復甦初段，不是恐慌階段，但何時有感回溫，要看屋主心態。」

蘇金城直言，央行信用管制並未鬆綁，這點市場早已充分反映；反而是國銀不動產貸款總量自主管理回歸銀行內控，加上經濟成長率維持正成長，股市明顯回溫，購屋信心已經止跌回穩。「現在市場的問題不是資金不見，而是屋主還在用高點心態賣房」。

從各行政區來看，北市12個行政區中僅中正、士林小幅修正，其餘多數行政區明顯回溫，尤其北投年增高達115.7%，松山、內湖年增77.1%、67.4%，大安、信義也有四成以上增幅。蘇金城強調，這說明只要條件與價格合理，買方就會進場，「不是地段不好，是開價不切實際」。

他也點出，輝達（NVIDIA）效應已經從預售市場延燒至中古屋市場，北投成為過去兩年全國少數真正「賣得動」的區域，證明「台北市不存在供給過剩的結構性問題」，「台北市沒有超額賣壓，只有錯估市場的賣方」。

針對同業經營環境，蘇金城指出，去年12月台北市仲介業者會員數僅小幅減少0.85%，與全國水準相當，並未出現倒閉潮，「這代表市場在汰弱留強，而不是全面退場。」他呼籲，同業務必務實面對行情，協助屋主修正價格期待，才能加速成交、活絡市場。

蘇金城強調，短期內房市政策不可能鬆綁，全球政經風險仍高，市場對房價續漲的想像已經明顯降溫，「現在這一波回溫，是給願意讓利者的機會，不是給死守高價者的」。

他呼籲，「屋主該獲利了結就獲利了結，該調整就調整，錯過這一段成交窗口，澆熄僅存買氣，未來只會面對更長的盤整期」。

