桃捷綠線將通車 信義房屋看好藝文特區發展更完善

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
捷運綠線今年底即將通車，地方都很期待。（圖:信義房屋提供）
捷運綠線今年底將有7站通車，從G15b坑口站通車至G11藝文特區站，其中最精華地段為G11藝文特區站，信義房屋專家表示，桃園藝文特區本就是桃園的蛋黃區，捷運通車後商業發展將更完善，軌道經濟可望帶動購屋量能。

信義房屋桃園中正店專案協理黃昭維表示，區域房市發展與軌道建設息息相關，而綠線G10、G11、G12三站周邊房市，也因有捷運重大建設，即使房市大環境相對冷清，房價也有所支撐，相對保值。

黃昭維說，今年底捷運綠線通車後，綠線G15站可以轉機場捷運線通往桃園國際機場，桃園藝文特區與桃園國際機場發展將更相關，未來第三航廈啟用後，中南部北上搭機的民眾，可先搭乘捷運綠線到桃園市區住一晚再到機場，旅宿業、商業可望更興盛。

過去，桃園的軌道建設還沒完工，在消費者選擇上，條件較為弱勢；黃昭維觀察，桃園藝文特區在青埔高鐵特區崛起後，一度沉寂，隨著捷運通車，藝文特區本就是區域核心，又有捷運綠線G10、G11站行經，未來也有京站廣場，目前也已動工，房市關注度可望再起。

黃昭維說， 藝文特區屋齡10年內的大樓，單價5字頭，屋齡15年上下的大樓，單價45萬，屋齡20年左右的大樓，單價40萬左右。若是以首購族可負擔預算總價1600萬可購買到屋齡15年左右的2房帶車位物件。

而高總價豪宅於今年4月也有成交紀錄，因是指標豪宅指名度高、釋出量少，因此一釋出即以單價60萬、總價8300萬出售，相對於北市豪宅實惠，吸引自住的高資產族群青睞。

展望未來，黃昭維表示，桃園的重大建設為「三心六線」，「三心」以桃園、中壢、航空城三大都會區為核心，「六線」則包含營運中的桃園機場捷運、捷運綠線、綠線中壢延伸線、捷運棕線、三鶯線八德延伸線以及台鐵地下化，串連為環狀軌道系統，串聯林口、中壢、桃園生活圈，交通機能將更便利，未來發展可期。

機場捷運 藝文特區 房市
