北市大安區建案蓋到3樓淪法拍 三拍有人出手了

台北市大安區建案「大安文樺」預計興建6樓，但因發生公安意外，蓋到3樓就停工，並淪為法拍屋，一拍，二拍均流標，今天三拍，底價從最早一拍5.49億，降至3.51億，由北市建商偉祥建設加價約2,700萬，以3.78億餘元得標。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，該案位處北市精華區，周邊住宅聚集，生活機能成熟。但因得標人後續仍需自行負擔收尾工程，一、二拍流標，三拍底價已低於市場行情，因此脫標。

他表示，以大安文樺條件，若是景氣好時，可能一拍就有人出手卡位，但今天只有一封標單，可看出不論投資人或是建商，對市場仍持觀望保守。

大安文樺位於大安區樂業街，由高群開發投資興建，基地約130坪，原規劃興建地上6樓，地下兩層，共18戶，主力產品為2至4房。根據實價登錄，個案預售時賣出2戶，總價2,625~2,650萬元、單價108~109萬元。

高群開發表示，大安文樺委託一家營造公司施工，但該營造公司施工過程中，斷續出現施工方法不符簽約內容之狀況與工期延宕，並於112年6月8日該公司水泥預拌車準進入工地時，撞到一名84歲婦人，重傷不治。

由於該營造公司拒絕賠償被害人家屬，工地遭到勒令停工， 造成建案無法正常施工，蓋到三樓即停工，並因此連累建案淪入法拍市場。