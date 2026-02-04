意外！中南部人買兩房竟比新北小 專家曝無奈心情

住商機構彙整實價登錄數據，2025年最熱門交易房型，以21~28坪的二房物件為最大宗，不過各都會區「南北兩樣情」，新北、桃園愛「大二房」，但在中南部都會區，卻一致都是「小二房」交易件數居冠。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，在高房價與限貸令雙重影響之下，居住空間縮水已成全台共識。

根據統計，全台2025年最熱門的房型，以25~28坪2房、21~24坪2房為主力，其次才為33~36坪3房型。

其中，六大都會區購屋人各有所好，新北、桃園以稍大的25~28坪大二房為首選；然而，台中、台南、高雄等中南部三都，反而是坪數更小的21~24坪2房最受青睞。

賴志昶表示，過去印象大多是中南部購屋人較偏好大坪數物件，現在出現買兩房坪數比北部小，主要是近年來科技園區南移，開發商群聚中南部各大重劃區，台中、台南及高雄新案單價扶搖直上。

尤其是民眾最夯的兩房產品，成交單價更屢創新高，在房價持續高漲，但中南部縣市薪資漲勢較顯停滯之下，在地購屋人無奈僅能被迫犧牲坪數，小二房物件因此成為中南部剛需首選。

值得注意的是，觀察數據，台北市最夯產品，有別於其餘五都與全台，由小於14坪一房產品奪下冠軍寶座。

賴志昶分析，近年來北市成交單價已破百萬元，僅少數公寓或蛋白區中古物件，才能有較親民價位，而在近年來以年輕、首購族為主力買盤的市場趨勢之下，預算相對有限族群，僅能轉向入手門檻較低的14坪以下物件，形成首都圈居民，越買越小的極端現象。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，雖然小宅與二房產品當道，惟在央行信用管制與銀行滿水位仍未解之下，消費者在挑選小坪數產品，需特別留意貸款限制。

尤其是北市熱銷的14坪以下物件，會被部分銀行視為套房產品，核貸成數可能受限，甚至不予給貸，購屋人宜準備充足自備款再進場。