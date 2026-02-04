山嵐號籌備半年多就開通 立委驚嘆：非常有效率

為迎接山嵐號台南至彰化2026年4月正式上線，台鐵公司4日於台南車站舉辦記者會。交通部次長伍勝園表示，希望讓大家知道，整個鐵道不是只有運輸這一個功能，還有觀光的功能。立委林俊憲說，去年4月，他第一次在立法院向台鐵提出質詢，經過半年多這條路線就開通，非常有效率。

伍勝園表示，很開心參加「山嵐號」出車發表會，這是一個非常重要的觀光品牌。山嵐號火車本來是在東部一帶，採用花紋設計、3D立體概念，非常有層次的堆疊，所以質感非常好。台鐵公司和旅行社也決定把這感動，帶到西部一帶。

伍勝園提到，山嵐號帶給大家的感動，新路線將於今年4月，從台南到彰化間來行駛。與東部帶的目的地，將帶給大家完全不一樣的感受。各位旅客可以重新去定義、感受一下，台南一直到彰化之間，每個地點的人文氣息，都跟東部非常不一樣。

伍勝園指出，整個鐵道觀光，是交通部一直在推動的。最近幾次鐵道觀光的發布，包括鳴日號、鳴日廚房，一直到山嵐號、海風號，比較簡單清新的設計，讓大家了解到，整個鐵道不是只有運輸這一個功能，還有觀光的功能。

伍勝園說，感謝台鐵公司，還有雄獅旅行社，在觀光列車的部分不斷精進，因此也不斷讓大家驚艷。從去年的鳴日號、鳴日廚房，還有海風號、山嵐號，讓大家可以看到台灣不同城市的色彩。

林俊憲表示，這是一個歡喜的時刻，「山嵐號」總算來到台南。去年4月，他第一次在立法院向台鐵提出質詢。如今實現了，沒想到過程這麼短，真的有效率。台灣這幾年，火車觀光、列車辦得非常精彩。

林俊憲提到，「海風號」是花蓮到池上，「藍皮解憂號」是台東到枋寮，「鳴日號」是宜蘭到南港，然後新竹到台中。台灣非常漂亮的東海岸跟西海岸，就缺了「台南到彰化」這一塊拼圖。所以先前質詢時，他就希望台鐵能夠來開闢這條線。

林俊憲說，交通部觀光署統計，台南已經是國內旅遊人次第二高，經過半年多籌備，「山嵐號」新路線將推出，台鐵和雄獅的不只是開通而已，而是真的非常用心。許多細節，真的是結合台南各地觀光特色，還有台南生活的文化底蘊。