快訊

發完好人卡也沒斷？被爆熱戀回王心凌豪宅 吳克群經紀人回應了

ChatGPT慘了！Google Gemini新功能 「1鍵匯入跳槽」可延續AI聊天紀錄

中國權力鬥爭邏輯：何種情境會觸發大清洗？

高雄流行音樂中心深化音樂教育與產業接軌 與義大簽署產學合作備忘錄

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
高雄流行音樂中心深化音樂教育與產業接軌，與義大簽署產學合作備忘錄。高流提供
高雄流行音樂中心深化音樂教育與產業接軌，與義大簽署產學合作備忘錄。高流提供

高雄流行音樂中心持續深化音樂教育與產業接軌，與義守大學簽署產學合作備忘錄（MOU），由高流執行長丁度嵐、義守大學校長古源光代表簽署，成為高流產學合作的第五所大學。

透過系統性的課程合作、實習與實務交流等多元形式，高流長期將音樂產業第一線經驗導入校園，逐步建立穩定的人才培育機制；同時不斷擴展產學合作網絡，第六間合作學校—國立臺南藝術大學的MOU簽署時程亦正積極規劃中，也展現高流厚植南部音樂與文化產業基礎的決心。

高流指出，將音樂產業第一線的實務經驗導入校園，協助學生理解演唱會與音樂產業的完整運作樣貌。目前，高流已陸續與文藻、南台科大、樹德科大及台南應用科大建立合作關係，並已有多位學生以實習生身分實際進入高流，參與演出製作、行銷推廣與舞台技術等相關實務工作。

高雄流行音樂中心執行長丁度嵐表示，高流自成立以來，持續推動城市、產業與教育資源的串聯，期盼促成流行音樂與影像、設計、科技等領域之跨界合作，深化產學實務交流。

南台科大 產學合作 義守大學
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

假看金飾真搶金條 高雄銀樓遭搶百萬金條2嫌栽了

黃國昌曝在野黨目標「打下高雄」賴瑞隆：藍白把高雄當籌碼換政治利益

黃國昌曝2026最大目標「打下高雄」 柯志恩喊：藍白一定要合

2026選戰黃國昌喊「打下高雄」 李明璇：藍白合對柯志恩有信心

相關新聞

影／大同中和百億大案上樑 代銷龍頭：新北市房市只有穩定或更好

大同資產開發位於中和的指標捷運聯開案「大同新紀元」4日舉行上樑典禮，大同資產開發表示，在歷經信用管制、全球關稅的考驗下，...

屋主別再撐了！理事長：錯過這一波 只會面對更長盤整期

台北市不動產仲介公會理事長蘇金城4日表示，北市1月買賣移轉棟數雖較去年12月小幅回落8.7%，但年增高達32%，不僅優於...

航網優化重新布局 台灣虎航今宣布調整台中航線

台灣虎航（6757）4日宣布將航網優化，提供中部旅客更契合市場需求的旅遊選擇，將原有台中-澳門航線的運能資源轉為投入開拓...

山嵐號府城啟程！ 台鐵董座力邀鐵道深度體驗

台鐵公司與雄獅旅行社共同營運之觀光列車「山嵐號」，以精緻服務與慢行節奏為特色，引領國內外旅客深入探索台灣山城與農鄉交織的...

砸9,000萬元、期間限定復刻 卓揆：TECH WORLD 台灣館3月1日返台登場

行政院長卓榮泰4日宣布，曾於日本世界博覽會吸引 116.3 萬人次參觀的台灣「TECH WORLD 館」將回到台灣，預計...

澎湖首宗都更案變「天坑」、基地遭法拍 專家：更麻煩了

澎湖馬公首件都市更新案「文康首席」，因財務糾紛，開挖基地後，長期停擺，被形容為「天坑」，居民不安，近期更是雪上加霜，更新...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。