高雄流行音樂中心深化音樂教育與產業接軌 與義大簽署產學合作備忘錄
高雄流行音樂中心持續深化音樂教育與產業接軌，與義守大學簽署產學合作備忘錄（MOU），由高流執行長丁度嵐、義守大學校長古源光代表簽署，成為高流產學合作的第五所大學。
透過系統性的課程合作、實習與實務交流等多元形式，高流長期將音樂產業第一線經驗導入校園，逐步建立穩定的人才培育機制；同時不斷擴展產學合作網絡，第六間合作學校—國立臺南藝術大學的MOU簽署時程亦正積極規劃中，也展現高流厚植南部音樂與文化產業基礎的決心。
高流指出，將音樂產業第一線的實務經驗導入校園，協助學生理解演唱會與音樂產業的完整運作樣貌。目前，高流已陸續與文藻、南台科大、樹德科大及台南應用科大建立合作關係，並已有多位學生以實習生身分實際進入高流，參與演出製作、行銷推廣與舞台技術等相關實務工作。
高雄流行音樂中心執行長丁度嵐表示，高流自成立以來，持續推動城市、產業與教育資源的串聯，期盼促成流行音樂與影像、設計、科技等領域之跨界合作，深化產學實務交流。
