康科特攜手中英醫院導入神瑞 AI 強化肺癌篩檢量能

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

康科特（6518）4日宣布，攜手長期合作夥伴中英醫療社團法人中英醫院，正式與醫療影像AI新創公司神瑞人工智慧（DeepRad.AI）展開策略合作，全面導入低劑量電腦斷層（LDCT）AI輔助判讀系統。此合作響應國健署肺癌早期偵測計畫，提升肺癌篩檢精準度，並導入AI機會篩檢（opportunistic screening），透過單次肺部LDCT影像，同步提供心血管相關風險的健康評估參考，實現「一檢雙篩」落實精準預防。

根據衛福部統計，肺癌與心臟病長期位居國人十大死因前兩名，2024年心臟病死亡人數達2.3萬人。肺癌防治方面，截至2025年中，公費LDCT篩檢人次已突破21萬，確診個案逾八成為早期，相較2021年尚未導入LDCT篩檢前，肺癌晚期比例高達六成，早期診斷已明顯翻轉。面對龐大的影像判讀需求，導入AI不僅能精準辨識微小肺結節，也有助於緩解臨床負荷，提升單次篩檢的預防醫學效益。

康科特董事長劉靜怡表示，協助地區醫院導入醫學中心等級資源，是康科特的核心價值。此次引進神瑞AI技術，不僅優化健檢營運效率，更是協助中英醫院邁向精準預防的重要里程碑，也為未來新莊院區的智慧醫療布局打下堅實基礎。

中英醫院院長溫政諭指出，早期肺癌多半缺乏無明顯症狀，隨著公費篩檢資格逐步放寬，檢查量明顯增加。引進神瑞AI多模篩檢輔助判讀軟體DeepLung-CAC，如同醫師的第二雙眼睛，協助在數百張影像中快速且精準標記微小結節，有效降低偽陰性風險，讓民眾享有更高品質的篩檢服務。

神瑞人工智慧執行長張曜吉表示，DeepLung-CAC是全台首款通過TFDA核可、具備一證雙適應症的軟體醫材，可透過LDCT影像同步輔助判讀肺部與心血管相關影像分析結果，作為臨床判讀參考。該系統有助於醫療團隊在高檢查量的臨床環境下，提升影像判讀流程之一致性與工作效率，進一步支持醫療機構推動早期風險管理與健康管理目標。

