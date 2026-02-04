航網優化重新布局 台灣虎航今宣布調整台中航線

台灣虎航（6757）4日宣布將航網優化，提供中部旅客更契合市場需求的旅遊選擇，將原有台中-澳門航線的運能資源轉為投入開拓沖繩航線，且將於5日正式於官網進行開賣。

隨著台中-沖繩的開航，台灣虎航也成為全台唯一提供桃園、台中、台南、高雄等全區直飛沖繩的國籍航空公司，展現其在台日航線的積極布局外，更讓各地民眾透過就近出發的極致便利，輕鬆前往這座鄰近台灣的海島度假天堂。

沖繩向來以其獨特的琉球文化與迷人的海島風情深受台灣旅客喜愛。來到這裡，可以漫步在細白沙灘，感受清澈見底的「沖繩藍」海域，不論是進行潛水活動探索豐富的水下生態，或是單純在海濱飯店放鬆心靈，都能洗滌平日的疲憊。除了自然景觀，首里城的歷史底蘊、國際通的繁華購物樂趣，以及充滿美式氣息的北谷美國村，都展現了沖繩多元並蓄的城市魅力。當然，道地的沖繩苦瓜炒豆腐與石垣牛料理，更是老饕們不容錯過的在地美食。

台中-沖繩(那霸)航線預計於2026年3月30日正式首航，開航初期，每周營運兩班。為慶祝新航線銷售，台灣虎航將於2026年2月5日上午10:00起至2026年2月6日晚間23:59推出單程未稅NT$1,599起的開賣促銷價，搭乘日期為2026年3月30日起至2026年10月24日止。

在積極布局並優化航網之餘，台灣虎航董事長黃世惠及營運長賴俊廸今日也親赴新加坡航空展，與空中巴士(Airbus)針對4架自購機及4架購機選擇權進行簽約儀式。透過第三代機隊引進計畫，台灣虎航預計於2033年達成30架的新世代機隊規模；此舉不僅能顯著提升燃油效率並落實ESG減碳目標，更將成為未來10年深耕亞太市場、推動持續成長的核心動能。