快訊

發完好人卡也沒斷？被爆熱戀回王心凌豪宅 吳克群經紀人回應了

ChatGPT慘了！Google Gemini新功能 「1鍵匯入跳槽」可延續AI聊天紀錄

中國權力鬥爭邏輯：何種情境會觸發大清洗？

航網優化重新布局 台灣虎航今宣布調整台中航線

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
航網優化重新布局，台灣虎航今宣布調整台中航線。業者提供
航網優化重新布局，台灣虎航今宣布調整台中航線。業者提供

台灣虎航（6757）4日宣布將航網優化，提供中部旅客更契合市場需求的旅遊選擇，將原有台中-澳門航線的運能資源轉為投入開拓沖繩航線，且將於5日正式於官網進行開賣。

隨著台中-沖繩的開航，台灣虎航也成為全台唯一提供桃園、台中、台南、高雄等全區直飛沖繩的國籍航空公司，展現其在台日航線的積極布局外，更讓各地民眾透過就近出發的極致便利，輕鬆前往這座鄰近台灣的海島度假天堂。

沖繩向來以其獨特的琉球文化與迷人的海島風情深受台灣旅客喜愛。來到這裡，可以漫步在細白沙灘，感受清澈見底的「沖繩藍」海域，不論是進行潛水活動探索豐富的水下生態，或是單純在海濱飯店放鬆心靈，都能洗滌平日的疲憊。除了自然景觀，首里城的歷史底蘊、國際通的繁華購物樂趣，以及充滿美式氣息的北谷美國村，都展現了沖繩多元並蓄的城市魅力。當然，道地的沖繩苦瓜炒豆腐與石垣牛料理，更是老饕們不容錯過的在地美食。

台中-沖繩(那霸)航線預計於2026年3月30日正式首航，開航初期，每周營運兩班。為慶祝新航線銷售，台灣虎航將於2026年2月5日上午10:00起至2026年2月6日晚間23:59推出單程未稅NT$1,599起的開賣促銷價，搭乘日期為2026年3月30日起至2026年10月24日止。

在積極布局並優化航網之餘，台灣虎航董事長黃世惠及營運長賴俊廸今日也親赴新加坡航空展，與空中巴士(Airbus)針對4架自購機及4架購機選擇權進行簽約儀式。透過第三代機隊引進計畫，台灣虎航預計於2033年達成30架的新世代機隊規模；此舉不僅能顯著提升燃油效率並落實ESG減碳目標，更將成為未來10年深耕亞太市場、推動持續成長的核心動能。

台灣虎航 沖繩 航線
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

全國唯一全區直飛沖繩！台灣虎航砍1航線 改飛那霸明起促銷開賣

台灣虎航攜手日本岡山縣、高雄捷運 打造台日三方吉祥物彩繪輕軌

台灣虎航攜手高捷、日本岡山推彩繪輕軌 今首航亮相

台灣虎航夏季航班第5波開賣1399元起 上午10時手刀開搶

相關新聞

影／大同中和百億大案上樑 代銷龍頭：新北市房市只有穩定或更好

大同資產開發位於中和的指標捷運聯開案「大同新紀元」4日舉行上樑典禮，大同資產開發表示，在歷經信用管制、全球關稅的考驗下，...

屋主別再撐了！理事長：錯過這一波 只會面對更長盤整期

台北市不動產仲介公會理事長蘇金城4日表示，北市1月買賣移轉棟數雖較去年12月小幅回落8.7%，但年增高達32%，不僅優於...

航網優化重新布局 台灣虎航今宣布調整台中航線

台灣虎航（6757）4日宣布將航網優化，提供中部旅客更契合市場需求的旅遊選擇，將原有台中-澳門航線的運能資源轉為投入開拓...

山嵐號府城啟程！ 台鐵董座力邀鐵道深度體驗

台鐵公司與雄獅旅行社共同營運之觀光列車「山嵐號」，以精緻服務與慢行節奏為特色，引領國內外旅客深入探索台灣山城與農鄉交織的...

砸9,000萬元、期間限定復刻 卓揆：TECH WORLD 台灣館3月1日返台登場

行政院長卓榮泰4日宣布，曾於日本世界博覽會吸引 116.3 萬人次參觀的台灣「TECH WORLD 館」將回到台灣，預計...

澎湖首宗都更案變「天坑」、基地遭法拍 專家：更麻煩了

澎湖馬公首件都市更新案「文康首席」，因財務糾紛，開挖基地後，長期停擺，被形容為「天坑」，居民不安，近期更是雪上加霜，更新...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。