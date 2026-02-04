影／大同中和百億大案上樑 代銷龍頭：新北市房市只有穩定或更好

大同資產開發位於中和的指標捷運聯開案「大同新紀元」4日舉行上樑典禮，大同資產開發表示，在歷經信用管制、全球關稅的考驗下，該案銷售仍突破百億元。

海悅（2348）總經理王俊傑表示，在這一波打房下，新北市因人口紅利、基礎建設到位等，擁有龐大的剛性需求，所以受政策影響起伏並沒有太大，簡單來說，新北市的房市一向就是「穩定」或是「更好」。

另一方面，新北市房價也是購屋族相對可以負擔的區域，加上又有台北市買盤的外溢效應，因此房市發展相對穩定，惟現在開發商面臨最大的仍是成本上漲、土方等問題。

「大同新紀元」基地面積約5,255坪，總銷245億元，規劃4棟30-32層鋼骨量體，可售戶約1,000戶，據實價登錄，已登錄戶數達713戶，最高單價來到每坪91.79萬元，近一年成交均價每坪78.34萬元。

大同資產開發表示，「大同新紀元」是未來萬大中和線—連城錦和站捷運聯開案，擁有3站進北市、約14分鐘就到捷運中正紀念堂站的絕佳地利。可換乘淡水信義線到台北雙星特區、台北101，以及松山新店線往公館、西門，一舉擴大運輸版圖，賦予中和門戶核心定位。未來住戶下樓就能快速進站，串聯雙北路網使通勤變得更便利，引發2025年度市場熱烈迴響，成為中和自住、換屋和置產族垂青首選。