山嵐號府城啟程！ 台鐵董座力邀鐵道深度體驗

台鐵公司與雄獅旅行社共同營運之觀光列車「山嵐號」，以精緻服務與慢行節奏為特色，引領國內外旅客深入探索台灣山城與農鄉交織的多元風貌。為迎接山嵐號台南至彰化2026年4月正式上線，台鐵公司與雄獅旅行社4日於台南車站舉辦記者會。

「山嵐號」2025年4月投入花東線營運至今，即將推出台南至彰化全新路線。自台南出發，沿途停靠後壁站、二水站、社頭站及大林站，串聯南部平原與中部山城聚落。沿線景觀由廣闊農田、丘陵地形至富含鐵道風情的小鎮景致層層展開，展現台灣中南部獨有的人文底蘊與自然風貌。

台鐵董事長鄭光遠說，他身為台南在地子弟，謹記在心，看到山嵐號在花東做得非常好，海風在宜蘭地區也做得非常棒，因此對於此次新路線有非常多期待，盼串連好山、好水、好文化。台南有奠基400年的文化，還有美食都在這裡。

鄭光遠提到，策劃團隊、美學小組經過至少半年以上籌備，深度地去每一個地點看，從台南到彰化還有嘉義。這次山嵐號換線，從台東搬到嘉南平原，不僅是為旅客開啟一個全新的旅行體驗，也象徵政府跟業者攜手推動地方觀光，活絡沿線城鎮發展，是一個非常重要的里程碑。

鄭光遠說，下車以後，也能夠進入地方，首先造訪後壁地區非常有名的無米樂農村聚落，還有大林非常有歷史風貌的成都旅社，以及二水百年糧倉所承載的過去農業歷史紀錄。也有社頭極具特色的在地的建築風貌。

鄭光遠指出，透過台鐵鐵道串連各地地方景點，引導旅客就地參觀，同時深度體驗，不僅可以推動在地特色，被更多旅客看見，也能實質帶動地方觀光發展，促進整體觀光效益。「我一直期待台鐵能夠為地方來創造，將地方觀光跟鐵道結合，是延續也是深化。」

山嵐號外觀設計靈感取自台灣山巒與平原交界時晨霧雲氣繚繞的自然景象，將「山嵐」意象融入車體塗裝，使列車行駛其間宛如風景的一部分。

車廂內部則以現代簡約美學為設計主軸，搭配柔和燈光，營造靜謐且優雅的乘車氛圍，並透過寬敞觀景窗，讓旅客盡覽沿線山城聚落與田園交織而成的風光，使每一趟旅程成為結合視覺、味覺與心靈的感官饗宴。