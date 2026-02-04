第2季海外旅遊價格分化！日韓價格跌過一成、歐洲中亞大漲 關鍵原因曝

出境旅遊市場在2026年第2季延續高熱度，受惠於航班供給擴張、匯率相對有利，加上清明、端午與五一連假集中帶動需求，整體旅遊動能明顯回升。不過，不同區域成本結構分化，日本、韓國與紐澳因機位充足、匯率回落，團費普遍走跌；歐洲、中亞及部分北非地區則受通膨、燃油費與門票調漲影響，旅費漲幅最高達兩成以上。

旅行業品質保障協會4日發布第2季各線合理團費，東南亞市場延續強勢，泰國潑水節、島嶼度假及公司獎勵旅遊需求回溫，成為第2季銷售主力。整體團費與第1季相比多數持平，僅部分國家因票價調整小幅上漲約2%；若與去年同期相比，因油價與燃油費上漲，漲幅約1%至3%，長灘島因無直飛成本墊高，最高調漲至5%至10%。但整體而言，東南亞仍具高CP值，是海島旅遊、會議團與企業包團首選。

日本線在櫻花季與黑部立山開山加持下，本季買氣持續強勢。除北海道、東北因樹冰與破冰船活動結束，團費較上季大幅下滑15%至20%外，其餘主要城市因需求回升，價格多上漲約1,000至2,000元，約等於較第1季調升約10%。若與去年同期相比，今年航空與飯店供給更為充裕，團費較去年第2季下降約10%，價格回到更具吸引力的區間。櫻花預估自3月22日起自關東、關西一路北上，帶動花季相關產品需求持續升溫，另黑部立山預計4月15日開山，皆為第2季銷售主力，日本線仍穩居國人出境旅遊首選。

韓國線因賞櫻旺季提前發酵，旅行團至去年底預售量即達六成五，可售機位迅速收斂，被業者形容是近年賞櫻檔期銷售速度最快的一年。第2季團費主要受機票下滑帶動，首爾、釜山與濟州島價格較上季下跌約6％至17％，與去年同期相比亦普遍回落逾一成。加上台幣兌韓元走勢有利，旅客在地消費壓力減輕，帶動韓國線成為今年最強勢的短程出境市場。

美加線受美國國家公園調高門票與外籍遊客加收100美元入園費影響，第2季團費較第1季約上漲5%，較去年同期漲幅3%至10%。加上6月起世足賽在北美舉行，市場預期將推升飯店與遊覽車等地面資源緊張，但航班增供仍可望支撐需求。包括長榮航直飛達拉斯自去年12月起增為天天飛，華航同月開航鳳凰城，提供每週三班，星宇航空則自今年3月起新增鳳凰城航線、每週四班。三大航空同步擴增美西航網，將帶動更多元產品規劃與城市組合，預期可創造新的市場商機。

歐洲受匯率走升、當地物價攀升及車資、飯店成本上漲影響，第2季團費普遍較第1季提高8%至10%，較去年同期漲幅亦有5%至7%。雖有荷蘭鬱金香花季、仲夏節及各國春季慶典帶動買氣，但消費者對價格敏感度提升，近期歐元約1:38、英鎊1:44、瑞朗1:41，匯價已來到高點，甚至高於2025年4月美國總統川普啟動「對等關稅」時的水位，匯率陡升使旅費負擔明顯加重，直接衝擊市場買氣。

中亞與非洲線則成為本季漲幅最大區域，受通膨、燃油與門票調升影響，第2季團費較去年同期上漲20%至30%，較上一季也上漲10%至20%。其中土耳其逢花季與果季進入最佳旅遊期，但當地高通膨推升物價，業者提醒須加強預算溝通。

紐澳因匯率回落及機位穩定，第2季團費較上一季下跌3%至4%，相較去年同期降幅更達7%。第2季為澳洲秋季，是最適合旅遊的季節，許多公司行號員工旅遊或獎勵旅遊早已安排，目前機位已滿到5月中旬。