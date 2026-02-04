砸9,000萬元、期間限定復刻 卓揆：TECH WORLD 台灣館3月1日返台登場

行政院長卓榮泰4日宣布，曾於日本世界博覽會吸引 116.3 萬人次參觀的台灣「TECH WORLD 館」將回到台灣，預計於 2026 年台灣燈會展場中重新復刻展出，館內三大劇場也將以「原汁原味」形式重現。整體展出經費約 8,000 萬至 9,000 萬元，展期為 3 月 1 日至 15 日，外貿協會並將於5日中午 12 時開放民眾預約入場。

卓榮泰表示，台灣已多年未參與世界博覽會，這次能在日本世博建構一座讓世界看見台灣的展館，實屬難得。TECH WORLD 館結合科技、自然與生命三大主軸，並融合台灣深厚的文化底蘊與最具國際競爭力的先進科技，呈現出台灣傳統與現代並進的全新樣貌。政府認為，這樣的成果不應僅限於海外展示，因此在政委馬永成及經濟部團隊努力下，終於促成台灣館回台展出。

卓榮泰指出，TECH WORLD 館在國際展出期間獲高度評價，尤其館內三大劇場備受矚目。首先是「生命劇場」，以視覺體驗為核心，透過 560 個顯示單元組成的機械花朵，讓花朵宛如生命般在觀眾眼前跳動、隨風擺動，展現生命的節奏與韻律。

其次是「自然劇場」，從台灣最高峰玉山出發。卓榮泰表示，「我常說，台灣就是山，山就是台灣，從玉山出發。」該劇場採用環形螢幕，並結合多向投影技術，營造高度臨場感，彷彿置身自然場域之中；第三為「未來劇場」，運用長達 13 公尺、高 24 公尺 的大型螢幕，搭配 Mini LED 技術，呈現立體影像，帶領觀眾想像未來美好生活樣貌。

卓榮泰強調，政府一直思考如何讓無法前往日本的國人，也能親眼看見這座結合生命、自然、文化與科技力量的台灣館，讓「與世界共創美好未來生活」的主題在台灣再次實現。此次將台灣館「帶回家」，就是希望用家的榮耀與力量，讓國人「在家」即可連結世界、分享榮耀，也邀請民眾把握機會看燈會、看台灣館，延續春節喜氣，「看完之後，我們會回到國會，再把必要的預算爭取回來。」

嘉義縣長翁章梁表示，嘉義長期扮演台灣糧倉角色，期盼透過台灣燈會「光耀台灣、點亮嘉義」。本屆燈會共有 12 項亮點，除 TECH WORLD 館外，還包括逾千台無人機展演、馬力歐親子專區、日本青森睡魔燈組、阿里山神木主燈、為台灣棒球隊加油的 TEAM TAIWAN 大遊行、明華園歌仔戲演出，以及多達 500 個攤位進駐。

經濟部長龔明鑫指出，TECH WORLD 館自 2022 年啟動籌建，歷經 3 年半、3 位行政院長支持，最終於大阪世博展出 184 天，參觀人次突破 116 萬，並獲評為世博前五大熱門展館之一。此次在台灣重現，期盼民眾能細細體會其內涵。

外貿協會董事長黃志芳說明，TECH WORLD 台灣館為燈會「期間限定」展出，將於 3 月 1 日開幕、3 月 15 日閉幕，採預約與現場排隊並行方式，每梯次開放 100 人入場，並比照大阪世博系統，提供線上預約與現場候補機制。

經濟部國貿署副署長胡啟娟補充，大阪世博因環保規範要求，展館須於當地建造、展後拆除並回收，無法全數運回台灣，因此此次將透過投影等方式重現展館風貌。相關經費主要來自日本建館剩餘款，並搭配行政院支援，總投入約 8,000 萬至 9,000 萬元。