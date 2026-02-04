日本眾院大選即將登場！法人看好日股「選後紅利」看漲

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

日本即將於2月8日舉行的眾議院選舉成為近期市場高度關注焦點。聯邦日本多重資產基金投資顧問Nissay資產管理表示，日本經濟已走出長達三十年的通縮陰霾，成長動能回溫，而日本正進入「低失業、溫和通膨、可控升息」的新均衡階段，有利中長期投資布局。

事實上，由於市場在今年1月預期高市早苗解散眾議院並決定於2月舉行選舉後，日本政治穩定性將有所提高，日本股市因此創下歷史新高。高市早苗個人支持度更高達七成，市場普遍預期執政黨有機會取得過半席次，選後政局穩定有助於高市早苗政策的延續與改革推動。再加上市場普遍認為高市推行的成長政策將會實現，應該會推高股價。

聯邦投信分析，從總體經濟面觀察，日本景氣數據呈現「趨穩但結構分化」的特徵。2025年12月工業生產優於市場預期，顯示製造業調整已逐步接近尾聲。雖然生產用機械（含半導體設備）短期轉弱，但經產省預估1月可望回到月增，反映景氣循環仍具韌性。

就業市場方面，12月失業率維持在2.6%的歷史低檔，就業與受雇人數連續三年以上年增，且正式職員增加、非正式職員減少，顯示企業在留才與加薪壓力下，僱用結構持續改善。

展望後市，聯邦投信行銷業務處產品協理何彥樟指出，若2月8日眾議院選舉由執政黨與日本維新會順利取得多數席次，政治穩定性可望進一步提升，市場對政策落實的信心也將隨之增強。

加上2026會計年度日本企業獲利預期呈現雙位數成長，並有望再創新高，隨著日本經濟正式由通縮轉向通膨結構，企業透過價格調整改善利潤的能力提升，日股中長期多頭基礎仍然穩固。

此外，從評價面觀察，1月TOPIX本益比由16.4倍上升至16.8倍，而S&P 500本益比則由22倍小幅回落至21.9倍，顯示日本股市相對美股的低估優勢雖有所收斂，但整體評價仍具吸引力。何彥樟認為，在價值股持續領先成長股的環境下，日本大型企業憑藉穩定現金流與獲利改善，仍具中長期配置價值。

日本 市場
