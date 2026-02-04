屋主別再撐了！理事長：錯過這一波 只會面對更長盤整期

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／記者游智文攝影
台北市不動產仲介公會理事長蘇金城4日表示，北市1月買賣移轉棟數雖較去年12月小幅回落8.7%，但年增高達32%，不僅優於六都平均，也高於疫情以來同月平均值，代表市場買盤正在回流，「谷底已經過了，現在是復甦初段，不是恐慌階段，但何時有感回溫，要看屋主心態。」

他直言，今年1月數據已經很清楚，台北市房市不是沒人買，而是價格讓利有沒有到位。「現在市場的問題不是資金不見，而是屋主還在用高點心態賣房。」

蘇金城表示，央行信用管制並未鬆綁，這點市場早已充分反映；反而是國銀不動產貸款總量自主管理回歸銀行內控，加上經濟成長率維持正成長，股市明顯回溫，購屋信心已經止跌回穩。

從行政區來看，北市12個行政區中僅中正、士林小幅修正，其餘多數行政區明顯回溫，尤其北投年增高達115%，松山、內湖年增77%、67%，大安、信義也有4成以上增幅。

蘇金城表示，這說明只要條件與價格合理，買方就會進場，「不是地段不好，是開價不切實際。」

他也點出，輝達效應已經從預售市場延燒至中古屋市場，北投成為過去兩年全國少數真正「賣得動」的區域，證明台北市並不存在供給過剩的結構性問題。「台北市沒有超額賣壓，只有錯估市場的賣方。」

針對同業經營環境，蘇金城指出，去年12月台北市仲介業者會員數僅小幅減少0.85%，與全國水準相當，並未出現倒閉潮，這代表市場是在汰弱留強，而不是全面退場。他呼籲同業務必務實面對行情，協助屋主修正價格期待，才能加速成交、活絡市場。

蘇金城表示，房市政策短期內不可能鬆綁，全球政經風險仍高，市場對房價續漲的想像已經明顯降溫，現在這一波回溫，是給願意讓利者的機會，不是給死守高價者的。

他呼籲屋主，該獲利了結就獲利了結，該調整就調整，錯過這一段成交窗口，澆熄僅存買氣，未來只會面對更長的盤整期。

台北市近兩年1月各區建物買賣移轉棟數統計圖。資料來源／台北市地政局
台北市近兩年1月各區建物買賣移轉棟數統計圖。資料來源／台北市地政局

市場 台北 北投
