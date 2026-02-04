澎湖首宗都更案變「天坑」、基地遭法拍 專家：更麻煩了

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖。取自google地圖
示意圖。取自google地圖

澎湖馬公首件都市更新案「文康首席」，因財務糾紛，開挖基地後，長期停擺，被形容為「天坑」，居民不安，近期更是雪上加霜，更新範圍內3筆土地流入法拍市場，後續處理更為麻煩。

文康首席位於澎湖馬公市樹德路、文康街，前身為地方知名的中興戲院。資料顯示，該案於2019年採重建方式推動自主都市更新，為澎湖首件都更案，原規劃興建地下2層、地上14層的鋼筋混凝土建築。

但據媒體報導，個案開挖基地後，因專案管理公司與包商之間出現財務糾紛，僅完成筏基層澆置作業，工程即喊停，留下一個約十公尺深的大坑洞，迄今已逾兩年。

由於基地四周曾出現崩落，引發居民公安疑慮，澎湖縣政府多次發函要求廠商至少施工至地面層，或是填平，但廠商一直沒有處理。

日前有民眾在臉書再度反映安全問題，澎湖縣政府建設處則回應，目前基地安全監測報告仍在安全值範圍內，但一旦監測數據出現異動，經監測技師簽認存在風險，將立即啟動坑洞填平作業，以確保周邊居民生命財產安全。

縣府也表示，更新會於2026年1月6日對外說明已有新的投資團隊提出後續興建計畫，縣府尊重自辦都更機制，已要求更新會儘速將計畫提送縣府審議，並由接手團隊盡快完成基地內擋土支撐工程，避免公安事件再次發生。

不過，在建案可望漸入軌道之際，寬頻房訊發言人徐華辰表示，該案基地面積共13筆、537坪，其中有3筆約330坪遭到拍賣，拍賣原因是拍賣抵押物，總底價3億548萬元，預計3月3日開標，為澎湖史上最高金額的拍賣案。

徐華辰表示，該案預售時售出15戶，顯示區域有需求，不過目前房市不好，一拍能否順利拍出，有待觀察，土地即便順利法拍，仍需和更新團隊進行整合，讓建案復活更為麻煩。

都市更新 澎湖 馬公
