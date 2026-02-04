第一網站併購 Tasteme！4月推飛比版「惜食服務」打造綠色消費新選品

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

電商行銷服務商第一網站（Firstweb Limited）4日宣布，旗下「飛比網購服務生態系」合併Tasteme惜食平台服務後，將於今年4月推出飛比版「惜食服務」。

透過媒合惜食福袋的創新模式，搶救全台即將被視為廚餘的即期食物，為消費者提供更多元的綠色消費選項，朝「綠色電商」持續發展。

第一網站董事長盧大為指出，根據聯合國環境署的《食物浪費指數報告》，全球每年近三成的食物未被有效利用，這類浪費所產生的碳排放量占全球總排放8%-10%，進一步加劇對環境的負面影響。期望透過技術與資源的整合，讓仍在賞味期的商品被更多人看見、購買。

第一網站2025年第4季完成收購Tasteme平台，整合用戶、會員點數和平台業務，預計今年4月完成整體服務合併。

平台 綠色消費
