快訊

「堅系」來了！王世堅帶小雞登記議員初選 宣布民進黨有新派系

LINE免費貼圖8款！OPEN將免任務喜迎過年、6款爽用半年到暑假

大S想回家…赴機場途中「突心跳停止」 生前最後5天軌跡曝光

104人資市集推出 AI 課程「企業訂閱制」 強調四大優勢

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

企業普遍規劃提升員工AI職能，但高昂的訓練成本、快速變動的技術、員工程度不一等問題，成為企業導入AI普遍痛點。一零四科技（3130）旗下104人資學院旗下的職場全方位學習平台「104人資市集」，正式推出企業訂閱制，擁有1.低成本，2.課程設計緊扣工作場景，3.用免費AI工具教學零門檻導入，4.完整線下配套資源四大優勢，以極低門檻、系統化的方式，協助企業無痛打造團隊的AI即戰力。

根據104人力銀行《2025年人資F.B.I.研究報告》，有進行人才培育的企業比例，從三年前的64.3%、提升到目前的73.3%。但高達90.8%有進行人才培育的企業曾遭遇難題：32.9%企業面臨員工自主性參加培訓課程的意願低，31.9%企業面臨人才培育未能與績效考核、升遷或加薪連動，29.3%企業面臨重點培育員工離職。

104人資市集課程強調緊扣真實工作場景，讓員工實際運用提升工作績效，增強參與培訓課程意願，並能普及到所有員工，相關優勢包括以超低成本打造組織轉型基礎，以一家50人規模的小型企業為例，採購五堂實體AI課程，訂閱制年費僅需1萬元，平均每位員工每年在每堂課的花費只要40元，每位員工能同步學習AI新知。

其次線上課程設計緊扣工作場景，確保「學以致用」，結合人資、財會、行銷、業務等各部門的真實工作場景。員工將學到如何運用AI工具優化報表製作、撰寫行銷文案、提升客戶服務效率等。

以及採用免費AI工具如Gemini、Google Apps Script、Make.com等強大且免費的AI與數位工具進行教學，讓企業訓練員工無需承擔額外軟體費用，實現「零門檻導入」。最後線下配套資源完整，提供一站式的完整培訓資源，一站式服務。

AI 設計
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

全嘉最大沉浸式場域誕生 「絕美之島」全沉浸首映文化科技人才起飛

進金融業年終才0.5個月！菜鳥怨「工作沒比較少」 前輩揭實情

行政院啟動花東土木工程人才培育機制 學分班3月底開課

華語搭橋移工夢2／台灣偶像劇領進門 越南移工學華語翻身成人資

相關新聞

砸9,000萬元、期間限定復刻 卓揆：TECH WORLD 台灣館3月1日返台登場

行政院長卓榮泰4日宣布，曾於日本世界博覽會吸引 116.3 萬人次參觀的台灣「TECH WORLD 館」將回到台灣，預計...

屋主別再撐了！理事長：錯過這一波 只會面對更長盤整期

台北市不動產仲介公會理事長蘇金城4日表示，北市1月買賣移轉棟數雖較去年12月小幅回落8.7%，但年增高達32%，不僅優於...

澎湖首宗都更案變「天坑」、基地遭法拍 專家：更麻煩了

澎湖馬公首件都市更新案「文康首席」，因財務糾紛，開挖基地後，長期停擺，被形容為「天坑」，居民不安，近期更是雪上加霜，更新...

遠東大巨蛋商場攻「停留經濟」 預定第1季開幕

遠東SOGO董事長黃晴雯昨（3）日指出，旗下「遠東Garden City」大巨蛋商場目標第1季開幕，今年營業額先拚76億...

消費市場信心三大助力 黃晴雯：零售景氣不淡

展望2026年，遠東SOGO董事長黃晴雯對台灣零售景氣抱持正面樂觀，她認為，關稅底定、AI續熱、台股強勢成為消費市場信心...

中華電衛星業務大躍進

中華電信（2412）昨（3）日舉行線上法說，2025年財報繳出每股純益4.99元佳績，2026年財測目標持續成長，每股純...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。