104人資市集推出 AI 課程「企業訂閱制」 強調四大優勢

企業普遍規劃提升員工AI職能，但高昂的訓練成本、快速變動的技術、員工程度不一等問題，成為企業導入AI普遍痛點。一零四科技（3130）旗下104人資學院旗下的職場全方位學習平台「104人資市集」，正式推出企業訂閱制，擁有1.低成本，2.課程設計緊扣工作場景，3.用免費AI工具教學零門檻導入，4.完整線下配套資源四大優勢，以極低門檻、系統化的方式，協助企業無痛打造團隊的AI即戰力。

根據104人力銀行《2025年人資F.B.I.研究報告》，有進行人才培育的企業比例，從三年前的64.3%、提升到目前的73.3%。但高達90.8%有進行人才培育的企業曾遭遇難題：32.9%企業面臨員工自主性參加培訓課程的意願低，31.9%企業面臨人才培育未能與績效考核、升遷或加薪連動，29.3%企業面臨重點培育員工離職。

104人資市集課程強調緊扣真實工作場景，讓員工實際運用提升工作績效，增強參與培訓課程意願，並能普及到所有員工，相關優勢包括以超低成本打造組織轉型基礎，以一家50人規模的小型企業為例，採購五堂實體AI課程，訂閱制年費僅需1萬元，平均每位員工每年在每堂課的花費只要40元，每位員工能同步學習AI新知。

其次線上課程設計緊扣工作場景，確保「學以致用」，結合人資、財會、行銷、業務等各部門的真實工作場景。員工將學到如何運用AI工具優化報表製作、撰寫行銷文案、提升客戶服務效率等。

以及採用免費AI工具如Gemini、Google Apps Script、Make.com等強大且免費的AI與數位工具進行教學，讓企業訓練員工無需承擔額外軟體費用，實現「零門檻導入」。最後線下配套資源完整，提供一站式的完整培訓資源，一站式服務。