打造國家級海洋研究合作平台！廖德裕接任國研院海洋中心主任

國科會轄下之國家實驗研究院宣布，台灣海洋科技研究中心（海洋中心）主任，由國立中山大學海洋科學院院長廖德裕特聘教授接任。

國研院長蔡宏營感謝孟培傑前主任過去的辛勞付出，為海洋中心奠定穩固的研究基礎與發展方向，並期許廖德裕以其深厚的學術專業、完整的管理經驗，以及長期推動跨領域與跨機構整合的實績，強化海洋中心的研究能量與整合效益，持續推動臺灣海洋科技前瞻發展。

廖德裕為臺灣海洋大學水產養殖學系學士、清華大學生命科學系碩士、瑞典斯德哥爾摩大學動物系博士，曾任職於美國自然歷史博物館，2012年返國任教於中山大學海洋科學系，曾任副研發長兼深耕辦公室執行長，參與校級研究發展策略規劃、重大計畫推動及跨院系資源整合，具有豐富的行政整合經驗。另擔任東沙國際海洋研究站計畫主持人、中華民國魚類學會理事長、國際海洋研究會中華民國委員會委員、海委會專業諮詢委員、海委會海洋污染防治基金管理會委員。

廖德裕研究領域包括海洋魚類之族群連通性與生物多樣性、魚類系統分類、獨流溪生態調查與保育、魚類食性研究，以及魚類環境DNA，並強化環境DNA資料庫建置，將其應用於海洋生態保育、資源管理與長期監測。曾多次獲得中山大學的優良導師、教學績優獎與研究績優獎，研究及教學表現優異。

廖德裕表示，未來將在海洋中心的既有基礎上，持續推動前瞻海洋研究，將中心硬實力轉化為具體成果與研究影響力；同時將深化跨領域、跨機構與跨世代的人才培育與合作機制，推動符合國家海洋政策與社會需求的研究方向，並進一步打造學界信賴、同仁向心的國家級海洋研究合作平台，以回應海洋永續與國家發展的長期目標。