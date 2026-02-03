為第一線救護注入科技支援 銘金科技贈液晶靜脈定位儀

快訊

經濟日報／ 記者宋健生/彰化即時報導
銘金科技董事長曾仁安(左)熱心公益，捐贈「液晶靜脈定位儀」給彰化縣消防局。業者提供
為強化到院前緊急救護效能，彰化縣消防局舉行捐贈儀式，感謝銘金科技董事長曾仁安熱心公益，慷慨捐贈「液晶靜脈定位儀」2組，即刻投入救護勤務與教育訓練，為第一線救護能量注入關鍵科技支援。

液晶靜脈定位儀採用近紅外光成像技術，能即時、非侵入式顯影皮下靜脈血管分布，尤其適用於光線不足、血管塌陷、肥胖、年長或休克病患等困難打針情境。

儀器操作簡便、反應迅速，可大幅縮短靜脈通路建立時間，提升注射成功率與給藥即時性，有效降低重複穿刺風險，減少病患不適與感染隱憂，對搶救心肺功能不全、嚴重脫水、創傷性休克等急重症病患具實質助益。

目前，彰化縣消防局共計配置12輛救護車，全數納入緊急救護品質提升計畫。此次捐贈儀器將優先配發至救護量大、偏鄉支援需求高的分隊，並同步納入新進救護技術員及志工救護員實作訓練課程，強化科技工具應用能力，落實「科技輔助、人本照護」理念。

彰化縣消防局表示，曾仁安董事長長期關注在地公共安全與醫療照護發展，此次捐贈不僅展現企業社會責任，更體現對第一線救護人員的深切支持。每一台「液晶靜脈定位儀」，都是守護生命的精準助力；每一份善心，都讓彰化救護網絡更縝密、更溫暖、更可靠。

彰化縣消防局衷心致謝銘金科技與曾仁安董事長，以科技為橋，以善行為燈，照亮緊急救護的每一分關鍵時刻。

彰化縣消防局感謝銘金科技董事長曾仁安以善行為燈，照亮緊急救護的每一分關鍵時刻。業者提供
