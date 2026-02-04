消費市場信心三大助力 黃晴雯：零售景氣不淡

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

展望2026年，遠東SOGO董事長黃晴雯對台灣零售景氣抱持正面樂觀，她認為，關稅底定、AI續熱、台股強勢成為消費市場信心的三大助力，預期今年零售景氣可望不淡。

她指出，台美關稅談判已底定，去年主要的不確定因素解除；AI產業持續火熱，相關投資與需求帶動整體經濟動能；台股表現強勢，對消費信心具正面加持。此外，台灣經濟研究院已將2026年經濟成長率預測上修至4.05%，反映整體景氣展望轉趨積極。

黃晴雯透露，今年1月的精品銷售已出現回溫訊號，先前因國際局勢與匯率波動而相對保守的高端消費族群，近期購買意願開始升溫，預期今年整體零售市場有望呈現比去年更樂觀的局面。另一方面，SOGO大巨蛋Garden City將在今年上半年開幕，新光三越中港店也已回歸，加上其餘大小商場百貨相繼開出，整體百貨零售業量體持續擴張。

春節檔期是百貨業今年的第一場大型戰役。SOGO今年春節延續一貫策略，在1月29日至2月22日推出福袋活動，業績目標訂為40億元。

黃晴雯指出，福袋設計每年都會因應市場趨勢做調整，今年因國人出國旅遊熱度高，特別推出可抽中巴黎或日本任一航點商務艙機票的超高吸引力獎項。

