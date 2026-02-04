遠東大巨蛋商場攻「停留經濟」 預定第1季開幕

遠東SOGO董事長黃晴雯昨（3）日指出，旗下「遠東Garden City」大巨蛋商場目標第1季開幕，今年營業額先拚76億元，2027年全館全面營運後更將挑戰百億元規模，並推升集團營收上看600億元，成為未來最關鍵成長引擎。

遠東SOGO整體營收亦力拚自去年約520億元成長至今年目標573億元、年增約一成，其中敦化館於去年底熄燈後，大巨蛋商場將承接成為新的動能來源。

遠東SOGO董事長黃晴雯表示，大巨蛋商場開幕時間須配合政府檢查進度，目前所有項目皆按計畫推進，期待能在母親節檔期前亮相。她強調，大巨蛋不僅是新商場，更是SOGO推動「停留經濟」的極致場域；隨著零售空間從「消費場所」轉為「生活場景」，顧客對商場的需求已從購物延伸至休憩、社交、用餐、觀賞賽事、親子活動等多元面向，未來零售競爭的關鍵，不再只是品牌數量，而是能否創造讓顧客願意停留的理由。

大巨蛋商場因此以「一站式滿足」為核心設計，集結國內規模最大的親子、運動、美妝與餐飲等主力設施，鎖定家庭、年輕通勤族與觀光客等全客層需求，力求讓消費者在園區內用一整天的時間串聯飲食、活動、娛樂與社交，創造更高客單價與銷售機會。黃晴雯指出，Garden City的規模、動線與設計皆突破傳統百貨思維，有望帶動整個東區商圈從忠孝復興延伸至大巨蛋一帶的「生活廊帶」效應。

遠東SOGO內部預估，大巨蛋商場2026年自開幕至年底的業績目標為76億元；待2027年全部品牌進駐、迎來第一個完整營運年度後，營業額將挑戰百億元。目前部分國際精品因裝潢規格嚴格，無法在開幕日同步上線，將在後續陸續到位，使營運動能可望逐季墊高。

除了大巨蛋案，SOGO復興館精品樓層在2023年底啟動的大型升級工程。香奈兒專門店預計在今年3月下旬完工，愛馬仕將於5月下旬完成並從原先樓層延伸至三樓，反映國際精品對台灣市場的高度重視，SOGO復興館去年業績181.6億元，今年目標187億元。