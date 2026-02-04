遠東大巨蛋商場攻「停留經濟」 預定第1季開幕

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
遠東SOGO董事長黃晴雯（左三）看好「遠東Garden City」大巨蛋商場今年營運表現。記者嚴雅芳／攝影
遠東SOGO董事長黃晴雯（左三）看好「遠東Garden City」大巨蛋商場今年營運表現。記者嚴雅芳／攝影

遠東SOGO董事長黃晴雯昨（3）日指出，旗下「遠東Garden City」大巨蛋商場目標第1季開幕，今年營業額先拚76億元，2027年全館全面營運後更將挑戰百億元規模，並推升集團營收上看600億元，成為未來最關鍵成長引擎。

遠東SOGO整體營收亦力拚自去年約520億元成長至今年目標573億元、年增約一成，其中敦化館於去年底熄燈後，大巨蛋商場將承接成為新的動能來源。

遠東SOGO董事長黃晴雯表示，大巨蛋商場開幕時間須配合政府檢查進度，目前所有項目皆按計畫推進，期待能在母親節檔期前亮相。她強調，大巨蛋不僅是新商場，更是SOGO推動「停留經濟」的極致場域；隨著零售空間從「消費場所」轉為「生活場景」，顧客對商場的需求已從購物延伸至休憩、社交、用餐、觀賞賽事、親子活動等多元面向，未來零售競爭的關鍵，不再只是品牌數量，而是能否創造讓顧客願意停留的理由。

大巨蛋商場因此以「一站式滿足」為核心設計，集結國內規模最大的親子、運動、美妝與餐飲等主力設施，鎖定家庭、年輕通勤族與觀光客等全客層需求，力求讓消費者在園區內用一整天的時間串聯飲食、活動、娛樂與社交，創造更高客單價與銷售機會。黃晴雯指出，Garden City的規模、動線與設計皆突破傳統百貨思維，有望帶動整個東區商圈從忠孝復興延伸至大巨蛋一帶的「生活廊帶」效應。

遠東SOGO內部預估，大巨蛋商場2026年自開幕至年底的業績目標為76億元；待2027年全部品牌進駐、迎來第一個完整營運年度後，營業額將挑戰百億元。目前部分國際精品因裝潢規格嚴格，無法在開幕日同步上線，將在後續陸續到位，使營運動能可望逐季墊高。

除了大巨蛋案，SOGO復興館精品樓層在2023年底啟動的大型升級工程。香奈兒專門店預計在今年3月下旬完工，愛馬仕將於5月下旬完成並從原先樓層延伸至三樓，反映國際精品對台灣市場的高度重視，SOGO復興館去年業績181.6億元，今年目標187億元。

大巨蛋 SOGO 董事長

延伸閱讀

中職／大巨蛋檔期還會釋出 北市體育局澄清總場次、假日場都不會減少

中職／秘書長楊清瓏證實 大巨蛋假日場減少、總數不低於前季

大巨蛋Garden City 3萬坪商場開幕明朗 黃晴雯：今年上半年一定開出

中職／大巨蛋演唱會卡檔期職棒場次縮水 3隊攻平日場站上雙位數

相關新聞

遠東大巨蛋商場攻「停留經濟」 預定第1季開幕

遠東SOGO董事長黃晴雯昨（3）日指出，旗下「遠東Garden City」大巨蛋商場目標第1季開幕，今年營業額先拚76億...

消費市場信心三大助力 黃晴雯：零售景氣不淡

展望2026年，遠東SOGO董事長黃晴雯對台灣零售景氣抱持正面樂觀，她認為，關稅底定、AI續熱、台股強勢成為消費市場信心...

中華電衛星業務大躍進

中華電信（2412）昨（3）日舉行線上法說，2025年財報繳出每股純益4.99元佳績，2026年財測目標持續成長，每股純...

中華電深耕美國 奪AI伺服器鏈專案

中華電信（2412）近年跟著台商全球跑，更深耕美國市場，伴隨台商海外布局。中華電信總經理林榮賜指出，美國子公司持續取得A...

國際廢鋼價格報復性走揚 鋼筋廠封盤 行情看漲

農曆春節進入倒數階段，廢鋼行情持續墊高，鋼筋市場預期漲價心理更濃烈，在豐興（2015）鋼筋開出漲盤後，昨（3）日各主要鋼...

智慧經營／安聯投信投資長張惟閔 擴大產品線 強化戰力

安聯投信半年內即推出兩檔主動式ETF產品，展現積極布局決心。投資團隊幕後關鍵舵手投資長張惟閔表示，在全球市場多變與AI浪...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。