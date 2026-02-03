快訊

閱讀加速數位化 平台加碼電子書與訂閱服務

中央社／ 台北3日電
博客來參與台北國際書展，3日舉辦新電子閱讀器發表記者會。中央社

閱讀加速數位化，電子書逐步成為閱讀主流之一。博客來、樂天Kobo、富邦媒均指出，電子書、聽書與相關訂閱服務持續成長，平台間競爭態勢逐漸浮現。業者觀察，相關業務持續成長，數位閱讀逐步走向成熟市場。

2026台北國際書展今天開幕，博客來舉辦新電子閱讀器發表記者會。博客來指出，電子書服務2017年上線以來，業績連續8年皆有雙位數成長，內容品項累積突破30萬種；2025年新增品項即較2024年同期成長逾20%，創下新高，顯示數位閱讀市場穩定成長，服務與內容生態也走向逐步成熟的階段。

博客來內部統計顯示，2025年電子書、有聲書、影音課程與訂閱制等營收持續成長，電子書銷售已占整體圖書銷售業績逾13%，顯示紙本與數位並行的多元閱讀型態已成主流。

博客來指出，根據電子書讀者的會員樣貌，核心讀者年齡落在30至49歲，約占60%，其中電子書與訂閱服務以30到39歲為主力，40到49歲更青睞電子雜誌、聽書與線上課程。

樂天Kobo亞洲本部長周立涵今天受訪時表示，近年有越來越多人選擇閱讀電子書，因此台灣樂天Kobo在2024年推出書籍訂閱制，因可暢讀全球超過250萬本電子書，以及30萬本有聲書，每年訂戶皆翻倍成長。

富邦媒旗下momo購物網今年宣布，首次參與台北國際書展，不過並未如樂天Kobo、博客來有獨立攤位，而是與其他廠商共同展出電子閱讀器。

談到電子書的銷售數據，富邦媒表示，根據momo會員數據顯示，2025年第4季電子書整體銷售年增近4成；此外，聽書服務使用時長也成長30%，並進一步帶動實際選購需求。

momo購物網首次參與台北國際書展，不過並未如樂天Kobo、博客來有獨立攤位，而是與其他廠商共同展出電子閱讀器。中央社

電子書 閱讀 博客來 富邦媒 數位 台北國際書展

