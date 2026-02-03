古書今贏／萬事有準備 開始了就不難

有個故事這麼說：夫妻出差多日回到家，看到兒子坐在草皮嚎啕大哭，保母站在旁邊手足無措，連忙問發生什麼事？

保母解釋：「剛剛孩子在院子玩沙子，本來玩得很開心，後來要我幫他挖一個洞。」妻子心想保母大概是怕弄髒衣服，就說：「沒關係，再洗就好。」沒想到保母哭喪著臉回答：「重點是洞一挖好，他要我把洞搬到客廳去。」

簡單但是錯誤的要求，就像挖洞入屋，讓人啼笑皆非；企業面對危機的時候，輕舉妄動絕對不是好事，與其倉促決定，倒不如靜觀其變，因為不做也是做，隨興只會雪上加霜，倘若真的有好想法和作法，最怕畏苦怕難又遲疑不做。

清朝彭端淑為了勉勵子侄勤學，寫了一封家書勉勵，信中提到：「天下事難易的界線，只在為與不為，學習也是一樣，資質平庸不如人，只要勤奮不輟照樣可以學有所成，如果仗著聰敏空想不做，等於昏庸愚昧，不會有好成果。」

天下無難事，只怕有心人，只要有好想法，就必須轉換成好計畫，加上以下執行準則，才能心想事成，促成好夢實現：

一、審慎規劃降低難度：目標不畫大餅，區分戰略、戰術、戰鬥層次，分層交付進行串聯。運作施行過程，廣泛充分聽取意見，著重精備無遺漏，具備實踐價值，促進成員認知了解，達成行動一致。

二、設定目標達標期程：難度牽涉執行者心態、能力、速度和環境變數；目標的距離和時間遞延產生的風險變化，以及執行者的進度和反應能力，換算後就會成為達標天數。明確的執行方案，能讓目標清晰可見，不是遙不可及。

三、創造價值並非負擔：透過溝通讓成員明確了解位置職責，以及達成方式和預期效益，各關鍵節點的角色，都清楚認知和產生榮耀心，有了強韌心智，就會產生捨我其誰的使命感。

四、鼓勵喜悅樂在工作：《韓非子．說林篇》「一般人看到蛇和毛毛蟲，就會心生恐懼，但是漁夫抓鱔魚，婦人養蠶取絲，之所以不害怕，那是預見未來效益。」了解執行要領和預期效益，人人戰力倍增，便不會厭倦恐懼。

五、仔細觀察排除障礙：執行人員要清楚各個關鍵流程要領，遭遇問題要能快速發現回饋，做出正確判斷處置，從變異發展中找到癥結進而破解調整，對推諉逃避者實施開導和告誡，同時提供必要的支援，協助成員快速脫離困境，不必孤軍奮戰。

六、拔草整地一鼓作氣：速度愈慢，變數紛陳，讓難度相對提升，好比滿院雜草，與其原地嘆氣，不如蹲下身來低頭努力，地不會變大，草不會變多，若干時候站起身來，周遭一片開朗，雖有疲累仍倍覺活力。

移山填海易，沒做才讓事情變困難；總之，準備好了，只要開始就不難。