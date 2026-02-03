行銷策略／提高問題設計力 創意大增

人工智慧（AI）正在快速滲透職場，根據微軟研究團隊的報告指出，2025年下半年，台灣的AI普及率在受調查國家中排名第23，高於美國及日本。

Gallup針對美國超過23,000名員工的調查，也發現2025年第3季每周使用AI數次以上的比例、高於第2季；更值得注意的是有42%使用者透過AI整合資訊或數據，41%用於產生新想法，顯示AI已進入認知、判斷與創新等工作範疇。

雖然AI在下棋、某些醫療診斷方面，展現出超越人類智商能力，但這些成果並非「原創」，而是基於既有資料的「後驗性推斷」。換言之，AI目前產出的成果是把「已知」做得更好、更快、更準，屬於「1→∞的延伸創意」。

然而，在創新工作方面，除了「後驗性推斷」，更需要的是「0→1的想像跨越」，這時AI的高智商將立即遭遇侷限。

福特汽車創辦人亨利．福特有句名言：「如果我問顧客他們想要什麼，他們肯定告訴我想要一匹更快的馬。」對於沒看過汽車的人們而言，確實無法對汽車有所想像，就只能在「馬」的框架中，期待能擁有「更快的馬」。

如果AI的知識也只停留在「馬」呢？在缺乏既有資料指引的情況時，必然難以自行生成「汽車」的概念，不是嗎？

對於需要AI協助新想法、新突破的人類而言，如何想方設法引導AI進入創新場域？我們還是以「馬與汽車」為範例，想像三個「0→1」的提問策略：

【範例一】顧客任務提問策略：跳脫現有框架、從顧客的核心需求提問。

在70年代中期，所有相機製造商都在努力創造出更好的單眼相機。大前研一提出了兩個問題：人們為什麼要拍照？拍照的時候，他們要的是什麼？得到答案：顧客不是要「好的相機」，而是要「好的照片」。所以傻瓜相機的創意誕生了。那麼，顧客為什麼要「馬」或是「更快的馬」？答案是他們要「移動」。雖然AI缺乏人類直覺式的「0→1」原創跨越力，但可以因為我們「0→1」的提問力，被引導進入「0→1」創新場域。

【範例二】化整為零提問策略：拆解概念為提問元素，協助AI發揮優勢。

AI彙整巨量知識，迅速形成創新想法或框架。所以人類必須將模糊的大概念，拆解為AI可理解的具體元素，例如「移動」可拆解為：速度、持久力、安全性、成本、舒適度、能源來源等。AI即能針對各元素搜索巨量資料，迅速重組出多種提案。

【範例三】虛擬實境提問策略：用故事化情境描述夢想，深化人機的腦力激盪。

創新始終來自於虛擬夢想，所以萊特兄弟從竹蜻蜓創造了飛機。我們也不妨將夢想變成問題，例如：「要創造一個『不會累的馬』，它可能是什麼？」

AI不會作夢，但可以回應夢想的問題，因而可能想像出蒸汽機、輪子、金屬結構等，逐步拼湊出有關於「移動」的真實情境。也就是說如果AI不知道汽車，我們就要運用「0→1」的提問策略，引導AI模擬創新想像的過程。例如我們問：「如何加快郵件的送達效率」？AI會優化郵件路線與人力配置；提問是：「除了人力之外，還有更快的送達方法嗎？」AI才會提出電子郵件、電子票券、無人機送件等新創意。

在AI時代，我們的「提問智商」，決定了AI的「創新智商」。能「設計問題」，比能「回答問題」更具備價值。誰擁有更強大的「問題設計力」，誰就掌握未來職場的「核心競爭力」。