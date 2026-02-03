智慧經營／安聯投信投資長張惟閔 擴大產品線 強化戰力

安聯投信半年內即推出兩檔主動式ETF產品，展現積極布局決心。投資團隊幕後關鍵舵手投資長張惟閔表示，在全球市場多變與AI浪潮下，希望為投資人提供更多選擇與配置空間。

張惟閔指出，台灣ETF與主動式台股基金在2025年雙雙創下規模新高，市場對主動式ETF的發展前景高度關注。安聯投信2025年在台灣首度跨足主動式ETF產品，相較於被動式ETF僅追蹤指數、被動承擔市場風險，主動式ETF具備靈活調整配置、追求超額報酬的優勢，在全球市場波動與政策不確定性的環境中，展現出風險管理與應變能力。

資產管理 穩居前段班

值得注意的是，安聯集團選擇台灣作為首檔主動式ETF的發行市場，主要基於市場競爭力、投資人需求及集團策略三大考量。張惟閔透露，首先是因為台股近年能見度與吸引力提升，資本市場蓬勃發展，台灣正朝亞洲資產管理中心邁進，備受國際關注。

其次，安聯在主動式管理領域深耕已久，期望透過ETF發展更多元策略，強化在地化經營，精準回應市場波動與客戶需求；此外，台灣市場具備多元資金需求，包括年輕族群的投資習慣、退休理財規劃與財富傳承等潛力。

第三，亞太區是集團重要成長引擎，台灣正是推動亞太布局的核心據點。因此，選擇台灣作為首檔主動式ETF的起點，具高度意義。

事實上，國際研究機構ETFGI統計，全球主動式ETF資產規模自2018年首次突破千億美元後快速成長，截至2024年底已達1.17兆美元，年增58.6%，是十年前36倍，顯示主動式ETF成為全球投資人應對市場震盪重要策略之一。

根據投信投顧公會統計，安聯投信旗下三檔台股基金截至10月底合計規模已突破1,400億元，資產管理實力穩居市場前段班。為迎接ETF元年，安聯投信除擁有規模逾十人的台股投資團隊，作為「金獎配方」股票池的核心後盾外，並成立全新的量化投資團隊，強化策略深度與產品競爭力。

惟閔表示，主動與被動式ETF最大不同在於策略上更彈性，主打多策略配置，針對不同市場環境調整投資方向；由安聯台股團隊精選股票池為底，尋求更多超額報酬機會，藉由質化選股，精選股票潛力名單。

培養人才 厚植競爭力

儘管AI熱潮將跨入第四年，預期AI基礎設施需求在算力擴充有望延續，加上受惠中美同步擴張，半導體、晶片製造及伺服器仍有表現機會。根據安聯台股團隊估算，2026年台股整體企業獲利預估有望成長20.9%，動能預期超越今年。觀察台股大盤，安聯預估電子2026年仍維持高速成長約24%，而金融、傳產受惠於低基期，預估將分別成長5.2%、15.9%；科技仍是成長主軸，傳產和金融可能有點狀機會。

在資產管理領域，張惟閔進一步分享，主動式與被動式投資策略對投資人才的要求大不相同，關鍵在於「創造超額報酬（Alpha）」。其中，被動式投資的重點在於精準追蹤指數、盡量減少偏離，確保績效穩定貼近市場基準；而主動式投資的挑戰，則在於如何透過研究團隊的深度分析與判斷，從市場中精準挑選具潛力的個股，進而創造超額報酬。

談到人才培養，張惟閔說，主動式基金經理人不僅需具備紮實的產業研究能力，還必須能在充滿變數的市場中靈活應對，調整投資組合策略。兩者在投資哲學與技能訓練上大不相同，培養能夠駕馭主動式策略的投資人才，更成為資產管理機構邁向長期競爭優勢的關鍵。